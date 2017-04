Plus de 350 personnes étaient réunies, samedi dernier, pour la 16e édition du gala annuel de l’Association marocaine de Toronto (AMDT) au Metropolitain Centre de Scarborough. Une foule vêtue des couleurs chaudes de l’Orient a célébré sa culture dans la solidarité communautaire, la connaissance et le respect de la tradition et des coutumes ancestrales.

Il s’agissait d’un des événements présentés dans le cadre des journées culturelles marocaines en Ontario. La soirée a pris son envol en musique et en danse avec la prestation de la troupe Maâlem Omar qui a offert un répertoire riche et diversifié conciliant les rythmes gnaouis du nord et du sud du Maroc. Le groupe a fait vibrer le public avec son style de musique unique et entraînant. Puis, avant les discours officiels et le repas, l’orchestre El Ouzzani a égayé le début de soirée jusqu’à l’interprétation des hymnes nationaux du Canada et du Maroc.

Le président de l’organisme, Faouzi Metouilli, a remercié les nombreux participants à cette soirée dont plusieurs représentants politiques et communautaires. Parmi ceux-ci, le chargé d’affaires du Royaume du Maroc à Ottawa, Abdollah Lkahya et le député fédéral et adjoint parlementaire à la ministre des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario, le Dr Shafiq Qaadri.

M. Metouilli a souligné le 16e anniversaire de son association et a décrit l’événement comme « une occasion d’apprécier le chemin parcouru depuis la fondation de l’organisme représentant tous les membres de la communauté marocaine de Toronto et des régions avoisinantes ». Un repas marqué par de délicieux tagines de poulet aux olives et de viande aux pruneaux a ensuite été servi dans une ambiance festive.

Pour plusieurs familles marocaines, il s’agissait d’une première participation au gala annuel. C’est le cas pour Aziz Nachit, Marocain d’origine qui habite Toronto avec sa famille depuis huit ans. M. Nachit travaille aujourd’hui pour Alpha-Toronto, un centre de formation pour adultes francophones.

« Je participe régulièrement à des activités de ma communauté mais c’est la première fois que j’assiste à ce rendez-vous culturel de l’AMDT, raconte M. Nachit. C’est une opportunité pour moi et ma famille de faire de nouvelles rencontres et de partager nos expériences. Les Marocains sont de nature très ouverts aux autres cultures, spécialement ici à Toronto. Nous ne vivons pas dans un ghetto fermé, au contraire. La communauté marocaine de la métropole grandit un peu plus chaque année et je suis fier de constater toute sa vitalité ici ce soir. »

L’AMDT propose une programmation de divers projets mobilisateurs mettant en valeur l’histoire, l’identité et la culture marocaine.

Photo : Aziz Nachit et sa famille.