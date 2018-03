L’Association marocaine de Toronto (AMDT) a organisé le dimanche 11 mars un après-midi pour célébrer la Journée internationale de la femme qui avait lieu quelques jours auparavant.

« C’est une célébration qu’on fait chaque année et le but est de rassembler toutes les femmes, marocaines ou autres, pour discuter de différents sujets », a confié Faouzi Metouilli, président de l’AMDT. Nadia Rachadi, secrétaire de l’organisme, ajoute : « Nous avons voulu faire un évènement car nous n’avons pas beaucoup d’occasion de nous retrouver entre femmes. »

Une trentaine de femmes s’étaient réunies au Metro Hall de Toronto. Au programme : pâtisseries marocaines et formation en arabe, anglais et français sur la sécurité financière pour les femmes. Samira Abdouh entourée de Laila Tibari et Sarah Lubega de World Financial Group ont expliqué comment investir, comment s’intégrer et s’adapter au système financier canadien. Un autre atelier aura lieu sur le même thème le 7 avril au North York Civic Centre et tous les membres de l’association pourront y participer.

M. Metouilli a aussi rendu hommage aux femmes membres de l’AMDT : « L’association est fière de ses membres femmes. Ce sont nos mères, nos épouses, nos filles. On doit les célébrer pour reconnaître le travail qu’elles font. L’AMDT a choisi Mme Nadia Rachadi comme la femme de l’année 2017 pour le travail qu’elle a accompli avec courage et dévouement au sein de l’exécutif et de la communauté francophone. »

L’AMDT a plusieurs activités en perspective. Le 31 mars, l’association fera son gala annuel et le 14 avril se tiendra l’assemblée générale de l’organisme.

PHOTO: Les femmes de l’AMDT célèbrent la Journée internationale de la femme.