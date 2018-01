Le Musée royal de l’Ontario (ROM) est fier de présenter sa nouvelle exposition originale intitulée Nous sommes ici, d’ici : L’art contemporain des Noirs canadiens, une présentation du Groupe Banque TD. Cette exposition multidisciplinaire, qui prendra l’affiche le samedi 27 janvier 2018, réunit les œuvres de neuf artistes contemporains du Canada et explore les histoires ancestrales des Noirs et la présence durable de la culture noire au pays. À travers leurs œuvres, Nous sommes ici, d’ici explore la complexité de l’art et des questions de race et d’identité au Canada. Cette exposition sera présentée dans l’aire centrale du troisième étage du ROM jusqu’au 22 avril prochain.

« Nous sommes ici, d’ici : L’art contemporain des Noirs canadiens est une exposition importante qui examine les interprétations, actuelles et historiques, de la culture et de l’identité noires au Canada, affirme Josh Basseches, directeur général du ROM. Les œuvres présentées encouragent non seulement les visiteurs à repenser leur conception du Canada, mais proposent aussi une version enrichie de l’histoire canadienne par l’expérience des Noirs canadiens. »

Les œuvres, toutes réalisées à l’aide de médiums différents, peuvent être analysées à la fois du point de vue de chaque artiste et comme l’expression d’une expérience commune. Elles incitent les visiteurs à s’interroger sur leurs préjugés par rapport à la culture et la condition noire au Canada.

Randonnée à Black Creek, de Sandra Brewster, présente l’expérience de ses parents nouvellement arrivés au Canada, explorant ensemble leur nouvel environnement. L’œuvre est une méditation poétique sur le long cheminement émotif menant au sentiment d’appartenance et à la formation du rapport à autrui et au monde qui nous entoure.

Le tchip (d’après Rashaad Newsome), de Michèle Pearson Clarke, est une installation vidéo qui présente une symphonie chorale s’articulant autour du « tchip », une pratique très répandue chez les populations d’origine africaine ou antillaise et au sein des diasporas.

Souvenir, de Chantal Gibson, est une installation multimédia rassemblant des cuillères souvenir, des vidéos et un livre, et visant à remettre en question le classement des personnes d’ascendance africaine dans les catégories « déplacées » et « disparues », dans les discours canadiens.

Nous sommes ici, d’ici, de Sylvia D. Hamilton, combine sons, images et objets dans une réflexion sur le commerce, l’esclavage, la résistance, la résilience et l’insubordination des Noirs, et encourage le public à réfléchir aux liens entre ces faits historiques et le climat politique et social actuel.

Dans Douce enfance, Bushra Junaid réutilise des publicités et des documents d’archives afin de pousser les visiteurs à s’interroger sur les modes de représentation actuels et historiques des sujets noirs, en particulier des enfants.

L’être, l’appartenance et la grâce, de Charmaine Lurch, présente des bandes de papier dont les figures représentent des rythmes et des pauses dans un phrasé d’appartenance et d’invisibilité.

Sans titre (Absence de terrain), d’Esmaa Mohamoud, est une sculpture portable sous forme d’équipement de football recouvert d’imprimés d’Afrique de l’Ouest qui s’inspire du geste de protestation que constitue le fait de poser un genou au sol.

Signe, de Dawit L. Petros, est un tirage numérique d’une épreuve à développement chromogène représentant un jeune homme noir de notre époque à la manière de l’Autoportrait à 28 ans d’Albercht Dürer, peint au début du XVIe siècle.

Finalement, En conversation, de Gordon Shadrach, est un portrait d’une jeune Noire canadienne présentée à la fois comme un sujet se refusant au regard du spectateur et une figure emblématique personnelle qui évoque les multiples facettes de la femme contemporaine.

L’équipe de commissaires de cette exposition est composée de Silvia Forni, Ph. D., conservatrice du ROM (art et cultures d’Afrique), Julie Crooks, Ph. D., conservatrice adjointe au Musée des beaux-arts de l’Ontario et Dominique Fontaine, commissaire indépendante. Mesdames Forni, Crooks et Fontaine ont fait la déclaration commune suivante au sujet de l’exposition : « Nous sommes ici, d’ici : L’art contemporain des Noirs canadiens fait valoir la pertinence tant historique qu’actuelle de la condition noire dans le tissu social du Canada. L’art contemporain nous permet d’aborder les questions pérennes de race, d’exclusion et d’appartenance sous un autre angle. Cette exposition renonce au récit à une voix, elle change les paradigmes et nous encourage à désapprendre afin de mieux connaître l’histoire, l’histoire de l’art et la production d’expositions d’art contemporain dans un contexte canadien. »

« Le Groupe Banque TD est ravi de pouvoir soutenir le ROM et les artistes qui participent à cette exposition donnant la parole aux artistes noirs d’ici, au Canada, » déclare Stuart Keeler, conservateur principal de la collection d’entreprise de la Banque TD, art contemporain canadien et art inuit.

