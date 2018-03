La galerie de l’Alliance française de Toronto (AFT) accueille les œuvres de deux artistes francophones, Ishrat Abid et Diane de Montreuil. Cette exposition engagée, faite en partenariat avec Oasis Centre des femmes, est un hymne à la femme dans toute sa diversité et complexité. Elle manifeste à quel point l’art peut-être une forme de thérapie et montre la sensibilité de deux artistes aux univers riches et versatiles face aux enjeux des femmes et à la place de la femme dans la société. Et ces deux femmes l’ont évoqué lors de la soirée du 8 mars.

Ishrat Abid peint la nature et des histoires de vie sous forme d’aquarelles. C’est pour elle une forme d’expression. « Elle peint son propre parcours », confie Dada Gasirabo, directrice générale d’Oasis. D’origine autochtone, Diane de Montreuil peint quant à elle son histoire et sa culture. Elle a un attachement certain à sa culture et à son identité.

Les deux artistes connaissent bien Oasis et c’est grâce à cet organisme qu’elles exposent leurs œuvres pour la première fois. Ishrat Abid a fait du bénévolat au sein de l’organisme francophone et Mme de Montreuil a participé à un projet en entrepreneuriat en construction et rénovation.

Rien à voir donc avec l’art. Mais alors comment Oasis a-t-il découvert le talent de ces deux femmes? « En arrivant à Oasis, elles ont commencé à développer leur potentiel artistique », témoigne Dada Gasirabo. La proposition de l’AFT de faire une exposition avec Oasis pour la Journée internationale de la femme tombait donc à point nommé. « Nous avons sauté sur l’occasion. Ces deux femmes s’expriment par le biais de l’art. Nous avons voulu mettre en valeur leurs talents », ajoute-t-elle.

Oasis et l’AFT ont mis en valeur deux créatrices. Il en existe bien d’autres. Cette exposition représente toutes les femmes. « Nous voulons que les femmes sortent de leur silence. Quelle que soit la façon dont elle s’exprime, une femme a toujours quelque chose à dire », a conclu la directrice d’Oasis.

PHOTO: Les artistes Ishrat Abid (à gauche) et Diane de Montreuil