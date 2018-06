L’année dernière, l’Association pour la promotion de la réussite scolaire (APRORESCO) avait tenu son premier Gala des Mérites à l’École secondaire Toronto Ouest. Pour la mouture 2018 de cet événement, l’organisme a décidé de changer de ville et, question d’alternance, de conseil scolaire également. C’est donc à l’École secondaire catholique Sainte-Famille de Mississauga que le Gala s’est tenu le 16 mai dernier.

Le mandat de l’APRORESCO est résumé de façon aussi succincte qu’efficace dans son nom. Pareille mission se décline en divers programmes englobant une variété d’intervenants et de générations, l’éducation étant un champ d’activité des plus complexes et dont l’impact se fait ressentir pendant toute une vie. C’est pourquoi l’organisme interpelle les élèves dès leur plus jeune âge et pendant toute leur scolarité, notamment en leur donnant l’occasion de voir leurs efforts être reconnus et récompensés par le biais des nombreuses catégories du Gala des Mérites.

Entre les discours et les remises de prix, l’événement se démarquait par une autre dimension. En effet, les organisateurs avaient fait appel à des musiciens et chanteurs dont il n’est pas exagéré de dire qu’ils ont étonné l’assistance. La jeune Joséphine Mancini a ainsi entamé la soirée par un Ô Canada de circonstance avant de revenir plus tard sur scène pour interpréter une aria de La flûte enchantée de Mozart et SOS d’un terrien en détresse de Michel Berger et Luc Plamondon. Tobias Mbarga, baryton, a quant à lui entonné un succès de Florent Pagny, Savoir aimer, suivi d’une chanson popularisée par Andrea Bocelli, Con te partirò. L’école hôte de l’événement était fièrement représentée par le groupe Classe 14 qui a offert Loliwé, un gospel sud-africain, et, dans un tout autre registre, Rosie de Francis Cabrel.

Le Gala des Mérites n’a qu’une jeune histoire mais peut déjà se targuer d’une croissance marquée : des 53 candidatures de l’an dernier, l’événement est passé en 2018 à 126 jeunes qui ont tenté leur chance dans l’une ou l’autre catégorie. Ainsi, des prix d’excellence académique s’adressaient à tous les niveaux de l’élémentaire. Le secondaire et même le collégial et l’universitaire n’étaient pas en reste à cet égard. L’engagement parascolaire, la persévérance dans les études, l’intérêt pour les sciences, etc., étaient également soulignés. Bourses, plaques et certificats ont été remis en fonction du classement et des catégories à plus de 40 jeunes sous les applaudissements de leurs parents.

Bouclant la soirée, le président de l’APRORESCO, Euloge Ganpo, a synthétisé dans son discours la raison d’être de ce gala qui est de contribuer à la vitalité de la francophonie dans sa diversité. M. Ganpo a ensuite axé son intervention sur le thème de la ténacité, un élément essentiel de la réussite scolaire. « Les perspectives peuvent être radieuses et, face au contraintes, il est possible d’accéder aux études postsecondaires et d’y avoir du succès », a-t-il rappelé, prenant à témoin l’ensemble des niveaux représentés et en particulier les récipiendaires qui ont fait face à circonstances défavorables qu’ils ont néanmoins su affronter avec brio. « Le succès n’est pas seulement académique mais peut être atteint dans tout ce qui est fait avec foi, confiance et détermination », a conclu le président de l’APRORESCO avec philosophie, mettant un point final au Gala des Mérites 2018.

PHOTO : Environ 200 personnes se sont rassemblées pour l’événement.