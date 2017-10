L’animatrice Line Boily prend sa retraite

Après plus de 30 ans de carrière à Radio-Canada, l’animatrice de l’émission L’heure de pointe Line Boily annonce son départ à la retraite.

Communicatrice chevronnée, passionnée de la culture et toujours très impliquée dans la communauté franco-ontarienne, Line Boily quitte Radio-Canada après une riche carrière consacrée à la radio. De ses débuts en 1977 à la radio privée d’Alma et par la suite, dans la station régionale de Radio-Canada à Chicoutimi, c’est à Toronto qu’elle est établie depuis 17 ans et où elle tient la barre de l’émission L’heure de pointe depuis près d’une décennie.

« J’ai eu le très grand privilège et l’immense bonheur de vous raconter les histoires qui ont façonné au fil du temps la société francophone du Sud de l’Ontario dans laquelle nous vivons aujourd’hui. J’entame mon dernier tour de piste avec énormément de sérénité et je vous remercie de m’avoir accueillie avec autant de générosité », a confié Line Boily.

Line Boily sera à la barre de L’heure de pointe pour une dernière fois le vendredi 15 décembre 2017.