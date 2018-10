Le centre communautaire francophone L’Amicale de la région de Durham a célébré, la fin de semaine dernière, son 30e anniversaire de fondation. Les membres ont participé en grand nombre aux activités qui ont commencé le vendredi 19 octobre avec un buffet chinois et le spectacle du groupe local Les Demi-Tons.

Le lendemain, soir de gala, les organisateurs ont offert un repas quatre services aux membres et invités de L’Amicale, suivi d’un spectacle de Sr Gisèle Pilon et sa troupe de 15 musiciens, danseurs et choristes venus de St. Catharines pour l’occasion. Sr Gisèle est une habituée des événements marquants de la francophonie locale, elle qui a enseigné pendant plusieurs années à Oshawa et qui a formé la troupe musicale Les Tournesols dans les années 1970.

La soirée a débuté par un mot de bienvenue du président de L’Amicale, Alain Giguère, et du président de l’ACFO Durham-Peterborough, Achille Fossi. Ce dernier a félicité les membres de L’Amicale pour 30 années de succès dans la région et a remercié les membres pour leur appui inconditionnel depuis toujours. Le centre communautaire a grandement contribué à la vitalité de la francophonie locale.

Pendant le repas, M. Giguère a remercié les membres de son équipe sans qui « rien n’aurait été possible en cette journée de réjouissances ». Puis, il a fait un retour dans le passé, faisant allusion à l’ouverture du centre communautaire en 1988 au 707, rue Simcoe à Oshawa: « J’aimerais faire mention de plusieurs personnes clés à l’époque et qui sont ici ce soir: Dr Raymond Léger, Sr Gisèle Pilon, Claudette Godin et Rita Lacroix ainsi que tous les organismes francophones qui ont contribué au succès de l’ouverture de L’Amicale ».

Il a également parlé des années plus difficiles entre 2006 et 2017. « Ce furent des années d’évaluations et d’ajustements face à la gestion coûteuse d’un édifice, tout en reconnaissant la grande générosité financière de nos membres et leur bénévolat dans diverses activités. Le savoir-faire, l’expérience et l’excellente gestion du conseil d’administration ont fait que L’Amicale existe encore aujourd’hui comme centre communautaire dans un merveilleux emplacement où nous n’avons plus la responsabilité de l’entretien. J’aimerais remercier les personnes suivantes qui ont fait partie du succès de notre organisme au cours des dernières années, soit Samuel Montas, Guy Lacroix, Claire Drainville, Thérèse Lessard, Robert C. Fillion et Roger Brideau. »

Le président a aussi fait mention de l’avenir de l’organisme qui passera certainement par un virage culturel « afin de comprendre et d’explorer les besoins d’une nouvelle génération ».

Une présence remarquée lors du gala était certes celle du président fondateur, Dr Raymond Léger. Souffrant depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson, M. Léger a quand même tenu à venir d’Ottawa, aidé par les membres de sa famille, pour souhaiter « longue vie à L’Amicale », un commentaire qui a provoqué des applaudissements nourris de l’auditoire.

Après le repas, place au spectacle style soirée canadienne avec Sr Gisèle Pilon et sa troupe, dont un jeune violoniste très talentueux de l’école Immaculée-Conception à St. Catharines, Simon Hauber.

Malgré une opération au cœur il y a à peine deux mois, Sr Gisèle est montée sur scène avec sa vigueur habituelle et a interprété avec ses choristes Carole Anderson et Micheline Hauber des chansons d’amour du répertoire francophone, des rigodons et des chansons à répondre. Elle n’a rien perdu de sa voix, ni de sa vitalité et, comme toujours, a fait danser et chanter les membres de L’Amicale toute la soirée. Pour les habitués de l’organisme, les rencontres musicales avec Sr Gisèle sont uniques et inoubliables et cette dernière occasion n’a pas fait exception. Un franc succès!

PHOTO: Les membres ont dansé toute la soirée