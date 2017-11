Le dimanche 19 novembre, l’Association marocaine de Toronto (AMDT) a célébré le 62e anniversaire de la fête de l’indépendance du Maroc et le 42e anniversaire de la glorieuse Marche Verte, deux événements très importants dans l’histoire du pays.

La communauté marocaine de Toronto s’est rassemblée au North York Civic Centre pour la septième édition du lever du drapeau et pour un cocktail en présence de plusieurs dignitaires dont le ministre plénipotentiaire à l’ambassade du Royaume du Maroc à Ottawa, Lhoucine Rahmouni, et le député provincial Dr Shafiq Qaadri.

Les Marocains présents ont ensuite entonné l’hymne national de leur pays natal. Avec la neige qui commençait à tomber et le froid qui se faisait sentir, le reste de la cérémonie fut célébré à l’intérieur de l’hôtel de ville.

C’est Faouzi Metouilli président de l’AMDT, qui a ouvert le bal des discours en remerciant les Marocains de s’être déplacés à cette réception. « Cet anniversaire est important pour la communauté marocaine au Canada. C’est une opportunité de montrer notre attachement à notre terre natale et son histoire. La communauté marocaine est l’une des plus importantes au Canada. Elle est riche par sa diversité et par sa contribution. Nous saisissons cette occasion pour démontrer à quel point le Canada est un pays d’ouverture, de tolérance, de multiculturalisme et de diversité », a-t-il souligné.

Puis, Dr Shafiq Qaadri a félicité l’exemplarité de la communauté marocaine et a indiqué qu’il allait voyager au Maroc en février prochain pour encourager l’immigration francophone au Canada.

Le conseiller municipal de Toronto, James Pasternak, a quant à lui rappelé les liens qui existent entre Toronto, le Canada et le Royaume du Maroc : « Nous savons que la communauté marocaine nous apporte une nouvelle perspective, avec sa culture, son héritage, son histoire, sa langue ».

À la fin de la commémoration, Faouzi Metouilli a reçu de James Pasternak et de Jim Karygiannis un certificat pour remercier l’AMDT de sa contribution à la ville de Toronto.

Ce moment convivial et de partage fut célébré avec fierté par la diaspora marocaine du grand Toronto.