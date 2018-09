L’Alliance française de Toronto (AFT) a lancé sa saison culturelle 2018-2019 en présence de la sénatrice française Hélène Conway-Mouret et du consul de France Marc Trouyet. Ce fut l’occasion pour les membres de la communauté et des représentants d’organismes de passer un bon moment musical et théâtral.

Les sœurs Lefaive – Kelly, Jill et Nicole – du groupe Ariko, originaire de la région de Penetanguishene, ont ébloui le public de l’AFT avec leur musique folk et ont donné un avant-goût de leur concert qui aura lieu en juin 2019 au théâtre Spadina.

Pour sa part, le groupe Théâtre Novo a fait une entrée fracassante avec Dino Gonçalves sur des échasses. La troupe est revenue sur scène et a présenté les trois thèmes de la saison culturelle.

Prise de parole, prise de conscience : ce thème est dans l’air du temps. « Les regards se tourneront vers les femmes, les minorités, celles qui sont parfois réduits au silence mais que nous avons voulu mettre à l’honneur », souligne la directrice culturelle Laetitia Delemarre.

L’imaginaire « vous transporte et vous permet d’accéder à des mondes nouveaux (…) Rêver et retrouver, le temps d’un spectacle, l’insouciance de l’enfance », ajoute-t-elle.

Le devoir de mémoire. Cette année on célèbre le centenaire de la fin de la Première Grande Guerre. « Aujourd’hui, commémorer revêt un sens particulier puisque cela permet de comprendre nos sociétés », mentionne Mme Delemarre.

Cette année, l’AFT invite les gens à la réflexion et au voyage. Dans son discours, Laetitia Delemarre a souligné qu’en « 2018-2019, plus que jamais les arts et la culture ont le pouvoir précieux de changer les sociétés, de faire triompher la tolérance, d’inviter au dialogue multiculturel, de donner la parole et de promouvoir la diversité ».

De plus, la nouvelle galerie – qui est actuellement en construction – sera inaugurée en jan-

vier prochain.

Avec plus de 200 artistes au programme, l’Alliance française propose une année riche en émotions.

PHOTO: Le groupe Ariko a ébloui le public.