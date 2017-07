« On peut souffler pour les trois années à venir », glisse Nadia Martins, la directrice générale de l’Association des francophones de la région de York (AFRY). Un fonds de 75 000 $ a été alloué par le ministère du Patrimoine canadien à l’organisme à but non lucratif qui œuvre dans les domaines de la culture et de la petite enfance, dans le nord de Toronto. La députée d’Aurora-

Oak Ridges-Richmond Hill, Leona Alleslev, a annoncé la nouvelle le mercredi 28 juin au nom de la ministre Mélanie Joly.

Ce fonds, qui répond au Programme d’appui aux langues officielles du Canada, est un financement de base visant à soutenir l’infrastructure de l’AFRY sur trois ans afin de mieux servir les 16 000 francophones et francophiles de la région.

« Cela va nous permettre de recruter des employés à temps partiel, porteurs de nouveaux projets et, par ricochet, de faire une demande de financements à la fondation Trillium pour accompagner ces projets, précise Nadia Martins, prenant en exemple le programme Oasis des petits.

Ce projet pilote, qui a débuté le 4 juillet dernier, a vu le jour grâce au précédent fonds du ministère, il y a trois ans. Il s’agit de centres de petite enfance mobiles dans lesquels parents et enfants (jusqu’à 6 ans) passent du temps ensemble, guidés par une animatrice dans leur langue, au cours d’activités variées d’une durée de deux heures liées à l’éducation, au vocabulaire, à la nutrition ou encore au bricolage… Durant l’été, ce service gratuit est offert tous les mardis, à la bibliothèque Ressource Civic Centre de Vaughan et sera étendu, au cours de l’hiver, à trois fois par semaine dans différents lieux de la région.

« Nous sommes en train de négocier les différents lieux dans lesquels seront accueillis les centres cet hiver. On compte atteindre une dizaine de familles dans chacun d’eux, estime la directrice générale. La demande était forte dans la région de York où aucun service n’existait pour faire la transition avec la garderie et l’école. Si ce programme est concluant, il sera pérennisé dans le temps. »

Photo : Leona Alleslev, députée d’Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill.