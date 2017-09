Pour une quatrième année, l’Association des francophones de la région de York avait donné rendez-vous à ses membres ainsi qu’aux francophones des villes faisant partie du territoire desservi par l’organisme à la ferme Willowgrove à Stouffville. Cette activité rassembleuse s’est tenue le dimanche 24 septembre et a permis à un bon nombre de renouveler leur membriété et également d’en recruter une vingtaine de nouveaux.

À leur arrivée sur le site, les participants étaient chaleureusement accueillis par les sourires contagieux d’Angélique Marchetti et Julie Clavet qui, rapidement, procédaient au renouvellement de leur adhésion ou à leur inscription et donnaient les renseignements utiles à ceux qui en étaient à leur première visite. L’horaire de la journée avait de quoi contenter tout un chacun avec un concert de la chorale Les Enchanteurs, la dégustation d’épis de maïs et la cueillette de pommes.

Avant que ne débute le concert, jeunes et moins jeunes pouvaient attendre patiemment dans la salle communautaire, bien à l’abri du soleil quoique non climatisée ou encore circuler sur le site. Quelques stations de jeu avaient été aménagées pour les enfants, dont une installée dans un gazebo. Des partenaires de l’AFRY – l’Entité 4 et le Conseil scolaire catholique MonAvenir – étaient également sur place pour offrir de l’information sur leurs organismes respectifs.

Le moment venu, le président de l’AFRY, Alain Beaudoin, a pris la parole et a remercié les gens d’être venus sur ce « site exceptionnel » pour un « après-midi exceptionnel ». Il a également salué la contribution des membres de son conseil d’administration, des employés et des bénévoles pour le succès de l’événement.

Pour les nouveaux venus, entre autres, M. Beaudoin a fait un bref historique de l’organisme et services qui y sont offerts. Il a souligné le partenariat culturel entre l’AFRY et le théâtre FLATO de Markham, rappelant à tous qu’ils bénéficient d’un rabais de 50 % sur les spectacles francophones.

Puis, la chorale Les Enchanteurs, dirigée par la dynamique Anne-Marie Dubuc, a pris place à l’avant de la salle. La prestation musicale, qui allait durer une vingtaine de minutes, pouvait commencer. Au programme : Notre Place, La Complainte du phoque en Alaska, Trinque l’amourette, Évangéline et Tourdion. La directrice musicale a profité de l’occasion pour inviter les personnes intéressées à se joindre à la chorale francophone de la région de York en se présentant à l’école secondaire Renaissance à Aurora le mardi de 19 h 30 à 21 h, jour et heures des répétitions.

Après le spectacle et quelques tirages, M. Beaudoin a invité les gens à s’approcher de la table afin de se servir. De délicieux épis de maïs étaient offerts, accompagnés de crudités. Une fois bien rassasiés, les participants se sont dirigés vers la charrette tirée par un tracteur qui allait les amener dans le verger, situé à proximité. Là, petits et grands se sont bien amusés à cueillir les pommes en ce début d’automne qui avait plutôt des allures estivales.

C’est ainsi que s’est terminé cet après-midi à Stouffville qui, comme l’avait annoncé le président de l’AFRY, a été vraiment « exceptionnel ».

Photo : des bénévoles « exceptionnelles ».