L’Association des francophones de la région de York (AFRY) présentait pour une quatrième année consécutive la Foire de la francophonie, le samedi 8 avril, au Centre communautaire d’Oak Ridges à Richmond Hill. Cet événement a permis aux visiteurs de découvrir une trentaine d’organismes, d’agences ou de commerces qui offrent des produits et services en français dans la région. Les quelque 300 visiteurs ont pu rencontrer des gens qui œuvrent dans le domaine communautaire, des arts et de la culture, de la santé, de l’éducation, des affaires, des loisirs, etc. Plusieurs activités et spectacles étaient aussi prévus avec des prestations de chant et de danse des écoles des environs, ainsi que la participation de la chorale francophone Les Enchanteurs de la région de York.

« Cette année encore, l’AFRY a voulu par sa présence témoigner son respect et sa reconnaissance aux associations, aux entrepreneurs et aux organismes francophones de notre belle région en présentant cette foire, explique dans son mot de bienvenue le président Alain Beaudoin. Il s’agit d’une occasion unique pour les élèves de nos écoles de démontrer leurs talents et de s’exprimer en français à l’extérieur de la salle de classe. Ce rendez-vous annuel est maintenant un haut-lieu d’échange. Je saisis cette opportunité pour souligner que nous fêtons les 150 ans du Canada cette année, d’où là le thème de notre foire : 150 ans d’histoire, 150 ans de mémoires. »

Les organisateurs ont profité de l’occasion pour rendre hommage à un citoyen qui s’est démarqué par son engagement à promouvoir la francophonie, « une personne démontrant le concept de bénévolat de façon exemplaire tout en exprimant une grande détermination pour une cause et cela, sans prétention », ajoute M. Beaudoin. Il s’agit de Rob Cummins, natif de l’Angleterre et issu d’une famille irlandaise qui habite la région depuis plus de 30 ans.

M. Cummins anime et administre « Partagez le français », un groupe de francophones et francophiles qui se réunit dans un café pour réseauter. Ces rencontres conviviales ne se limitent pas simplement par un « meet-up » mais donnent lieu aussi à des sorties culturelles, des visites de musées, de soirées cinéma en français et plus encore.

« Sa passion pour le club de hockey Les Canadiens de Montréal et son admiration pour son idole d’enfance Guy Lafleur a été la bougie d’allumage de son intérêt pour la langue française. Un voyage au Nunavut et un dîner dans une famille de l’endroit a été un autre élément provocateur de sa passion du français. Lors de ce repas, il a rencontré une fillette de quatre ans dont la mère était Québécoise et son père Inuit. Cet enfant était trilingue et elle passait sans effort et joyeusement entre le français, l’anglais et l’inuktitut. Il a été stupéfait », raconte le président de l’AFRY. Les administrateurs lui ont remis un certificat en hommage à toutes ses initiatives pour la promotion de la culture francophone.

Durant la visite des kiosques, la Foire était animée par la présence des chorales des écoles Académie de la Moraine, La Fontaine, Sainte-Marguerite-Bourgeoys, Renaissance et Norval-Morrisseau. Le clown Robinet amusait les petits avec des ballons et un atelier de bande dessinée était animé par Alain Cloutier. Cet événement communautaire familial a permis aux jeunes de s’amuser et aux adultes de rencontrer les distributeurs de services en français de leur secteur.

Photo : les kiosques de livres étaient très attirants pour les jeunes.