Chaque année, en septembre, l’Association des francophones de la région de York (AFRY) invite ses membres à une activité sociale communautaire afin de célébrer la rentrée scolaire et permettre aux nouveaux venus dans la région de rencontrer d’autres francophones.

C’est ainsi que le dimanche 23 septembre, une vingtaine de familles s’étaient donné rendez-vous sur le site de la ferme Willowgrove à Stouffville pour un après-midi rempli d’activités tant pour les petits que pour les grands.

Il s’agissait d’une première pour Nathalie Pelletier en tant que présidente de l’organisme. « Aujourd’hui encore, vous nous honorez de votre présence et cela est d’une valeur inestimable à nos yeux, dira-t-elle dans son mot de bienvenue. Voir tous ces sourires sur vos visages démontre que nous nous apprécions en tant que communauté et que cela vaut la peine de continuer à mobiliser nos efforts pour passer des moments mémorables ensemble et de travailler à être une communauté encore plus forte. »

L’AFRY en fête s’était aussi fixé comme objectif de permettre aux membres de « partager un petit moment de plaisir » et d’oublier en quelque sorte le stress de la rentrée scolaire et de faire le plein d’énergie en ce début d’automne. Et rien de mieux qu’une épluchette de blé d’Inde pour rassembler familles, amis et communauté. « C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas pu nous empêcher de l’intégrer dans notre programmation annuelle », ajoute la présidente, en mentionnant également qu’il s’agit là d’une « tradition francophone qui remonte aux premiers jours de la Nouvelle-France ».

Puis, Mme Pelletier a énuméré les diverses activités qui auraient lieu au cours de l’après-midi : tours de tracteurs et cueillette de pommes au verger, bingo, séance de Zumba, visite de la petite ferme des animaux ainsi que les nombreux jeux réservés aux enfants (course en sac, glissade d’eau, coloriage, macarons). À souligner également les kiosques des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde et celui de l’Entité 4.

En fin d’après-midi, plusieurs prix de présence ont été offerts. Puis, la fête s’est conclue par une invitation à participer à l’un des levers du drapeau franco-ontarien le 25 septembre dans la région de York et au gala de reconnaissance de l’AFRY du 30 septembre au cours duquel serait célébrée, entre autres, la désignation de Markham en vertu de la Loi sur les services en français.

PHOTO: Un bon repas attendait les participants.