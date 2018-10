C’est dans le cadre de son Gala de reconnaissance que l’Association des francophones de la région de York a célébré le 28 septembre la francophonie locale, la désignation de Markham et ses bénévoles. Lors de cette soirée animée par Marjorie April de Radio-Canada, plusieurs membres fondateurs de l’organisme, bénévoles de longue date et partenaires de l’AFRY ont participé à une exposition historique de la francophonie régionale, découvert des capsules vidéos historiques produites par l’AFRY au cours de la dernière année, et assisté à quelques performances artistiques mettant en vedette la chanteuse-compositrice Cinderose, l’humoriste Stéphane Arcand et le groupe Improtéine.

Une délégation de l’Office des affaires francophones était présente ce soir-là. Dans son mot de bienvenue, la sous-ministre déléguée aux affaires francophones, Marie-Lison Fougère a présenté les représentants de l’Office qui l’accompagnaient, des personnes qui ont travaillé à l’époque à la désignation de Markham avec les dirigeants de l’AFRY. La foule nombreuse n’a pas tardé à les remercier d’une salve généreuse d’applaudissements. La co-présidente du comité de mise en œuvre de la désignation de Markham, et membre de l’AFRY, Kelly Burke, a également souligné le travail de son équipe qui, en deux ans et demi seulement, a réussi à obtenir cette désignation.

« La communauté francophone de la région de York s’est construite au fil de plusieurs années, et ce, grâce à l’effort de certaines personnes engagées qui font parfois passer les besoins de la communauté avant les leurs, explique la présidente de l’organisme, Nathalie Pelletier. Grâce à ces personnes, nous avons aujourd’hui dans notre région des écoles francophones, une paroisse, un organisme francophone actif et surtout, des services en français. »

Ce sont tous ces avancements et ces petites victoires que les francophones de York célébraient lors de ce gala. Ils en ont profité pour remettre des prix aux bénévoles de l’année des écoles de la région. Au niveau secondaire, les heureux élus sont Laurie Chouinard et Kevin Peththawadu de l’École secondaire catholique Renaissance. Puis l’AFRY a rendu hommage à deux étudiantes du postsecondaire, soit Samantha Husack, étudiante à l’Université de l’Ontario Institut de Technologie, et Mariam Ouédraogo du Collège universitaire Glendon. Toutes deux ont consacré beaucoup de leur temps, leurs talents et leur énergie à l’AFRY.

À noter qu’à l’entrée de la salle de banquet du Shangri-La Convention Centre, une exposition de portraits de célébrités faits au fusain par un artiste d’Aurora, Trystan Lebrun-Nagle, était présentée au public. Un jeune homme avec beaucoup de talent et dont les parents sont des francophones originaires du Nord de l’Ontario.

En soirée, les organisateurs ont remis des Prix émérites à des personnes de la région qui font la promotion du français, qui ont œuvré pour l’obtention de services pour leur communauté, qui se sont démarquées par leur engagement sans jamais avoir reçu de prix pour leurs actions. Suite à un sondage effectué dans la communauté, six personnes ont vu leur nom soumis à un comité de sélection. Les nominés étaient Yves Lévesque, Sylvie Lessard, Claude Arcand, Sylvain Bastien, Paul Martial et Jean Bouchard. Quatre d’entre eux ont reçu un trophée ainsi qu’une gerbe de fleurs, soit Yves Lévesque, Sylvie Lessard, Sylvain Bastien et Jean Bouchard. Dans son mot de remerciement, M. Bouchard a annoncé qu’il travaillait sur un dossier important, soit la mise en place d’une résidence pour les ainés francophones de York.

Pour terminer, Rémi Nolet a présenté au nom du conseil d’administration un prix hommage surprise. « L’AFRY a décidé de reconnaître le travail acharné d’un de ses membres qui a contribué largement au développement récent de l’Association, annonce le vice-président de l’AFRY. Alain Beaudoin a occupé de 2011 à 2018 le poste de président de l’organisme. Il a permis l’essor de l’Association qui aujourd’hui comporte plusieurs employés, est mieux structurée, permettant ainsi la croissance des services offerts tels que la garderie l’AFRYmousse, les camps d’été, la foire des services, etc. Récipiendaire de l’Ordre de la Pléiade en 2016, Alain Beaudoin se démarque par son dévouement auprès de ses concitoyens francophones. Il est grand temps que notre Association reconnaisse ses exploits à titre de président et membre de l’AFRY, ainsi qu’à titre de citoyen exemplaire pour notre communauté. »

M. Nolet a aussi mentionné le fait que derrière chaque grand homme se cache une femme toute aussi extraordinaire et qui a « appuyé Alain dans chacun de ses grands défis ». Il a donc invité M. Beaudoin et son épouse Martine Leblanc à monter sur scène pour recevoir le prix hommage. L’auditoire leur a offert une ovation qui a duré plusieurs minutes. Un moment inoubliable pour ce couple de fiers francophones qui clôturait bien cette soirée de reconnaissance collective.

PHOTO: Le gala a fait salle comble au Shangri-La Convention Centre de Markham