L’Association des francophones de la région de York (AFRY) avait le saint patron des Canadiens français de son côté : la pluie, qui avait débuté en matinée, s’est arrêtée en milieu d’après-midi avant que l’organisme ne lance les festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Malgré un ciel menaçant, les participants sont demeurés au sec et tous ont pu s’amuser à la ferme Willowgrove, à Whitchurch-Stouffville, un lieu de prédilection de l’AFRY pour les activités en plein air.

C’est donc le samedi 23 juin qu’environ 70 personnes, des plus petits aux plus grands, se sont rassemblées pour entamer la saison estivale par cette célébration incontournable. De nombreux enfants se trouvaient sur le site et ont pu s’adonner à diverses activités allant du dessin aux jeux dans les structures gonflables. L’Entité 4, les deux conseils scolaires francophones et le Festival du Loup de Lafontaine étaient également là pour faire leur promotion, sans compter l’AFRY elle-même. Mais le kiosque le plus achalandé était sans conteste celui de vente de poutine et de tarte au sucre dont les gens se sont manifestement régalés.

Les participants couraient la chance de gagner des prix de présence, soit deux paniers-cadeaux et, pour les membres de l’AFRY, quatre laissez-passer pour le parc d’amusement Canada’s Wonderland. C’est en soirée que les noms de gagnants ont été connus, mais pas avant que l’assistance ait eu droit à une programmation artistique haute en couleur.

Avant que ne retentisse la musique, quelques discours s’imposaient d’abord. La députée fédérale d’Aurora–Oak Ridges–Richmond Hill, Leona Alleslev, a souligné à quel point la Saint-Jean-Baptiste s’inscrit dans l’histoire du Canada et contribue à forger l’identité collective. Nadia Martins, directrice générale de l’AFRY, a notamment profité de son passage au micro pour remercier les bénévoles qui s’étaient dévoués au cours de la journée. Nathalie Pelletier, présidente de l’organisme, a de son côté évoqué le caractère rassembleur de la fête : « Ce type d’événement nous permet de revivre des traditions chères à notre coeur tout en nous donnant l’occasion de nouer des liens encore plus forts avec les autres francophones qu’on ne voit pas souvent, étant tous dispersés sur notre grand territoire ».

Puis, le quatuor Welcome Soleil a pris le relais avec des reprises et des compositions originales empreintes de gaieté. Le conteur Basile Dorion leur a succédé avec quelques histoires de son cru à mi-chemin entre tradition et humour. Tout et chacun n’avait plus ensuite qu’à dire « au revoir » aux autres en attendant le prochain rendez-vous de l’AFRY à Willowgrove : le 23 septembre pour l’épluchette de blé d’Inde.

PHOTO : Welcome Soleil en spectacle