Pour souligner le Jour des Franco-Ontariens, une cérémonie s’est tenue à Queen’s Park. Outre le traditionnel lever du drapeau en présence de nombreux dignitaires dont Caroline Mulroney, ministre déléguée aux Affaires francophones, et Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), l’événement fut également l’occasion d’inaugurer le monument dédié aux Franco-Ontariens.

« Lorsque l’ACFÉO, devenue aujourd’hui l’AFO, a été créée il y a plus de 100 ans en réaction au Règlement XVII, plusieurs de nos ancêtres n’auraient jamais cru qu’un monument serait érigé, un jour, en hommage aux francophones sur les terrains de Queen’s Park. Ce monument, baptisé Notre place conformément à l’hymne de Paul Demers et de François Dubé, rend hommage aux francophones de l’Ontario et témoigne de l’apport considérable de la communauté francophone à la construction d’une province ontarienne forte et riche par son histoire. Une histoire de plus de 400 ans, une histoire qui ne cesse d’évoluer. J’invite tous les Ontariens à découvrir le monument et à profiter de cette occasion pour réfléchir au rôle historique du français en Ontario. Pour savoir où nous allons, il est important de connaître son passé. Nous sommes, nous serons », a déclaré M. Jolin par voie de communiqué.

Les célébrations ont malheureusement été gâchées par la pluie, une situation qui a d’ailleurs forcé bien des changements de dernière minute à Toronto comme dans les autres villes où se trouve une communauté francophone. En face de Queen’s Park, l’assistance était clairsemée mais a tenu bon.

Ces petits désagréments ne doivent pas faire oublier les luttes et le travail considérable qui, année après année, ont conduit les Franco-Ontariens à la conquête de leurs droits et à se doter d’institutions qui leurs sont propres. Comme le rappel Carol Jolin : « Cette célébration nous permet non seulement d’afficher notre patrimoine et notre fierté de vivre en français, mais également de réaffirmer notre place comme partenaires et bâtisseurs de l’Ontario d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Soyons fiers de vivre en français et transmettons cet amour de notre langue et de notre culture francophone aux générations futures ».

PHOTO : Au micro, Caroline Mulroney, ministre déléguée aux Affaires francophones