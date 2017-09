Le 12 septembre dernier, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) réunissait les directeurs généraux et représentants d’organismes francophones du sud de la province à Mississauga. Cette rencontre de la Table de concertation du Centre-Sud-Ouest, qui a duré toute la journée, fut l’occasion pour les participants de contribuer à déterminer les orientations de ce collectif, de faire le point quant à l’évolution de certains dossiers depuis la dernière réunion et de bénéficier de diverses formations.

En matinée, les participants ont fait un retour sur la cohésion communautaire et les cinq comportements d’une équipe cohésive. Cette approche avait déjà retenu l’attention des membres de la Table lors des réunions précédentes. Se faire confiance, débattre de manière constructive, s’engager à prendre des décisions et à les mettre en œuvre, être collectivement responsable d’un plan d’action et, finalement, veiller à atteindre des résultats constituent une méthode de travail que les participants tâchent d’appliquer.

La Table s’est aussi attardée à redéfinir ses priorités. Il s’agissait en fait d’en simplifier la formulation mais l’esprit demeure, soit celui de « renforcer les capacités des organismes francophones du Centre-Sud-Ouest afin qu’ils puissent réaliser leurs mandats respectifs ». D’autres points ont également été abordés à la suite de quoi les membres ont pris une pause pour le dîner.

En après-midi, le directeur général de l’AFO, Peter Hominuk, a procédé à une mise à jour quant à certains dossiers. Il a parlé des fonds disponibles, des réactions face à l’annonce de la création d’une université francophone, du Livre blanc sur les arts et la culture, des réfugiés de langue française, des sites webs francoemploi.ca et bonjourwelcome.ca, d’un sondage portant sur le plan stratégique, du congrès annuel de l’AFO qui se tiendra à Ottawa du 27 au 29 octobre, etc. M. Hominuk a profité de l’occasion pour inviter les membres de la Table à contacter leur député fédéral pour l’inciter à appuyer une augmentation de l’enveloppe de financement aux organismes.

Un habitué des activités de l’AFO, le consultant Alain Vachon, a ensuite animé un atelier destiné à dresser le profil des compétences d’un gestionnaire d’organisme francophone sans but lucratif. Les participants ont fait la liste de toutes les attitudes et talents requis (bon communicateur, aptitude en marketing, capacité d’écoute, etc.) et ont identifié ce qu’ils souhaiteraient améliorer chez eux. Ils ont ensuite échangé sur les compétences les plus importantes, leurs limites, les problèmes qui peuvent se présenter et la nécessité de s’entourer de gens compétents.

Une série de trois formations éclair de 20 minutes chacune a permis aux membres de la Table d’acquérir quelques astuces en termes de promotion efficace, de recherche de commandites et de remplacement d’employés clés. Pour chaque thématique, une liste de démarches était succinctement résumée et quelques sources d’information étaient suggérées aux participants pour poursuivre leur réflexion.

La prochaine réunion aura lieu le 31 janvier. D’ici là, les organismes continueront à mener à bien leur mandat et à relever les défis propres aux Franco-Ontariens.

PHOTO : Environ 25 représentants d’organisme s’étaient rassemblés pour cette rencontre.