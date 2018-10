Le congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) à Richmond Hill la fin de semaine dernière a donné lieu au gala annuel de l’organisme au cours duquel l’AFO a présenté ses Prix de reconnaissance 2018. Cette année, le Prix du Pilier de la Francophonie a été décerné à Guy Matte, pour son implication en Ontario français depuis plus de 45 ans. Il est à l’heure actuelle le directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures en plus de présider, depuis 2004, le Comité consultatif provincial pour les Affaires francophones de l’Ontario.

Le Centre d’information juridique d’Ottawa a pour sa part reçu le Prix de l’Horizon franco-ontarien, pour l’offre de services juridiques en français. Et le Prix Florent Lalonde, qui reconnaît les efforts et l’engagement d’un bénévole au sein de la communauté, a été présenté à Suzanne Lévesque. Mme Lévesque est reconnue pour sa grande implication dans le Nord-Ouest de la province où, depuis plusieurs années, elle vise à rassembler la jeunesse de la région de Greenstone. Elle est également membre du conseil d’administration de l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario.

Parmi les invités, à noter la présence de Mona Fortier, députée d’Ottawa-Vanier et membre du Comité permanent aux langues officielles, Amanda Simard, adjointe parlementaire à la ministre déléguée aux Affaires francophones et députée provinciale de Glengarry-Prescott-Russell, et Marie-France Lalonde, ancienne ministre des Affaires francophones sous l’ancien régime libéral. L’AFO a d’ailleurs remis un Prix hommage à Mme Lalonde pour les nombreux dossiers qu’elle a fait avancer pour le développement de la francophonie ontarienne, prix qu’elle a reçu avec beaucoup d’humilité. Elle a remercié l’auditoire pour tout ce que les membres ont fait pour la francophonie dans chacune de leur région et a conclu en disant : « Je vais toujours être votre alliée et j’espère que vous me considérerez toujours ainsi ».

Finalement, lors de ce gala, l’AFO a aussi procédé au dévoilement des armoiries franco-ontariennes. Les armoiries de l’AFO représentent les éléments identitaires et historiques de la présence des francophones dans la province depuis plus de 400 ans, soit les armes, le cimier (la lyre et les masques du monde des arts, symbole de la culture franco-ontarienne), la devise « Nous sommes, nous serons », et les autres symboles significatifs : le castor, la création littéraire et les épingles à chapeau qui rappellent la lutte contre le Règlement XVII qui interdisait l’enseignement du français dans les écoles de la province de 1912 à 1927.

« Le dévoilement des armoiries est un moment important de notre communauté. Elles symbolisent non seulement notre vécu à travers nos luttes et nos succès mais aussi notre futur et celui des prochaines générations de Franco-Ontariens », conclut M. Jolin.

PHOTO: Les gagnants des Prix de reconnaissance entourés des représentants de l’AFO.