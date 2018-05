L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a convié, le 1er mai dernier, des intervenants de la communauté franco-ontarienne pour célébrer l’octroi de deux subventions importantes par la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO). Bruno St-Laurent, membre de l’Équipe d’évaluation des demandes de subvention de la FTO, n’a pu se rendre à Mississauga pour la rencontre, de même que la ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde.

C’est donc Natalie Normand, chef de programme bilingue pour la région du Sud-Ouest à la FTO, qui s’est présentée au Holiday Inn pour rencontrer les représentants de l’AFO, dont le directeur général Peter Hominuk et les francophones membres de la Table de concertation des DG du Centre-Sud-Ouest. Grâce à une subvention d’immobilisation de 32 100 $ et une autre de 657 700 $, l’AFO sera en mesure de mettre à jour 30 programmes et services au profit de la communauté francophone et de créer des webinaires en français dans le cadre de son projet Gouvernance et capacités du réseau.

C’est Marie Roy de l’AFO qui d’entrée de jeu a lu le message envoyé par Mme Lalonde retenue dans le Nord de la province. « Une communauté francophone forte est essentielle à un Ontario fort. Nos organismes franco-ontariens, tel que l’Assemblée de la Francophonie de l’Ontario, contribuent à forger notre identité francophone et à bâtir une communauté forte et vibrante. Leur mission rejoint celle de notre Première ministre et de notre gouvernement, qui veille à donner aux Franco-ontariens les outils nécessaires pour qu’ils puissent assurer leur vitalité et leur prospérité. C’est pourquoi je suis particulièrement fière du soutien extraordinaire de la Fondation Trillium de l’Ontario envers l’AFO, qui leur permettra de poursuivre leur mission en partenariat avec notre gouvernement, et les nombreux acteurs et communautés composant la grande famille franco-ontarienne. »

Ce 5 à 7 proposé par l’AFO et la ministre Lalonde était destiné, selon M. Hominuk, à remercier la FTO pour leur importante contribution mais aussi les représentants des divers organismes pour leur engagement aux différentes tables de concertation du Centre-Sud-Ouest. « Il était important pour nous de souligner ce soutien conséquent de la Fondation Trillium de l’Ontario pour la communauté francophone. Grâce à cette subvention, l’AFO pourra renforcer son offre de service pour les francophones de la province et outiller les organismes communautaires. Nous avons réussi à créer une cohésion entre nous malgré les grandes distances. Nous réalisons que nous vivons souvent les mêmes choses dont le sens de l’isolement, surtout en région. Ensemble nous avons réussi à créer un réseau d’experts avec la capacité de s’entraider les uns, les autres », a déclaré le directeur général de l’AFO.

Natalie Normand a présenté une plaque à M. Hominuk et une autre à Élodie Grunerud, représentante de l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario et des participants aux Tables de concertation de la province pour célébrer l’octroi de ces deux subventions. « Grâce à ce financement, l’AFO est maintenant en mesure d’acheter des équipements technologiques pour tenir des webinaires interactifs ainsi que de permettre aux francophones de collaborer pour mieux concevoir et actualiser des programmes et services pour mieux répondre aux besoins de la communauté franco-ontarienne », conclut Mme Normand. La FTO a investi 5,3 millions $ en 2017-2018 pour des projets bénéficiant les francophones de l’Ontario.

PHOTO: Des intervenants de la communauté franco-ontarienne ont célébré l’octroi de deux subventions importantes de la FTO.