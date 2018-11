Une ancienne élève de l’École secondaire catholique Sainte-Famille à Mississauga a accepté, le 14 novembre dernier, l’offre de l’Université de la Caroline du Sud (USC) pour continuer ses études, mais surtout son évolution remarquable en basketball.

Laeticia Amihere, classée 10e dans la liste des meilleures recrues des rangs collégiaux de basketball féminin en Amérique du Nord, en a fait l’annonce alors qu’elle participait à une fête organisée par sa mère à l’école Sainte-Famille.

« Je voulais remercier la communauté et tous ceux qui ont appuyé Laeticia jusqu’à maintenant », raconte Georgette Amihere. Des représentantes des équipes canadiennes et ontariennes de la Ontario Scholastic Basketball Association (OSBA), des membres de la famille Amihere et de la communauté francophone étaient invités.

Plusieurs se souviendront qu’en 2017, la jeune athlète avait étonné les spectateurs lors d’un tournoi en Virginie alors qu’elle était devenue la première athlète canadienne à réussir un slam dunk durant la partie alors qu’elle n’avait que 15 ans. La jeune fille explique avoir choisi cette université pour sa tradition sportive gagnante et parce que l’entraîneuse Dawn Stanley a été sincère avec elle.

L’athlète de 6 pi 3 po a joué pour l’équipe sénior féminine du Canada et elle s’est remise récemment d’une rupture des ligaments croisés, blessure qui l’a tenue à l’écart du jeu pour la majeure partie de la dernière saison.

Avant cette blessure, elle avait participé aux Championnats du monde FIBA U19 au cours desquels elle a réussi en moyenne 11,7 points par match, 7,4 rebonds et un bloque, assez impressionnant qu’elle a été nommée au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi.

Elle s’entraîne présentement avec son équipe collégiale au King Christian College à Oakville et à Oshawa avec l’équipe canadienne junior. Elle devrait recommencer à jouer en décembre dans la OSBA.

PHOTO: Laeticia Amihere