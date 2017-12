TAC 2017 a battu son plein du 5 au 7 décembre à l’hôtel Marriott de Toronto. Organisé par le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), TAC, est une conférence provinciale qui regroupe plus de 400 enseignants. Cette année, le forum avait pour thème Innover, croître et inspirer.

Pour mettre en valeur les jeunes, TAC avait mis en place « La voix des élèves ». Ceux qui souhaitaient y participer avaient deux options : « journalisme » ou « forum ». Ceux qui ont choisi la première option devaient écrire des articles pour le blogue et créer des vlogues. Le second groupe quant à lui a participé à un forum devant les 400 participants.

Pendant une heure environ, les huit jeunes de la 6e à la 12e année ont donné leurs opinions sur les sujets suivants : le rôle des technologies numériques et des médias sociaux dans l’apprentissage; la redéfinition du rôle de l’élève et de l’enseignant (l’élève chercheur et acteur principal de son apprentissage/l’enseignant facilitateur et concepteur pédagogique); et la compétence apprentissage autonome (développer sa persévérance, son autonomie et sa résilience).

Les jeunes avaient 4 questions et environ 10 minutes pour y répondre et partager sur chaque énoncé. Les enseignants étaient très attentifs à l’avis des élèves et la question « Quelle place occupe l’évaluation dans votre processus d’apprentissage et de développement? » les a fait beaucoup réagir.

À cette problématique, Emily-Rose Njonde, élève de 10e année à l’École secondaire catholique Renaissance a évoqué le fait que le système d’éducation était trop axé sur l’évaluation. « Le but de l’école, c’est d’apprendre et pas nécessairement d’avoir des évaluations. Je pense qu’il faudrait trouver un moyen pour acquérir de l’information. Aller à l’école, ça ne devrait pas être juste faire des tests et simplement avoir de bonnes notes, mais ça devrait vraiment être pour l’amour d’apprendre et acquérir des nouvelles compétences ». Son intervention fut suivie d’un tonnerre d’applaudissements de la part de l’assemblée.

Autre atout de ce forum, la présence virtuelle de Nicholas Lebel, jeune élève de l’école secondaire de Hearst qui intervenait et donnait son avis en direct sur Twitter. Les jeunes ont conquis leur audience, mais ont-ils convaincu le monde de l’éducation à tenir compte de leur opinion et réussi à faire changer les choses? L’avenir le dira.