À l’occasion de son 20e anniversaire, le Conseil scolaire Viamonde a mis en place plusieurs activités. L’une d’entre elles était la Viacourse qui a eu lieu le vendredi 11 mai sur cinq sites : le parc Sunnidale à Barrie, le parc Bayfront à Hamilton, le parc Springbank à London ainsi que les parcs Ashbridge Bay et Sir Casimir Gzowski à Toronto.

C’est la première fois de son histoire que Viamonde organise cet événement où tous les élèves de la 1re à la 12e année étaient invités à y participer. Quelque 10 000 élèves et membres du personnel ont ainsi couru soit un ou trois kilomètres . Pour leur part, les élèves de la maternelle et du jardin d’enfants ont couru dans leurs écoles respectives sous le regard du personnel enseignant et d’éducation à la petite enfance.

Au parc Sir Casimir Gzowski, situé sur le Lakeshore dans l’ouest de la ville, plus de 2000 élèves étaient réunis d’après Jean-François L’Heureux, président du Conseil. Martin Bertrand, directeur de l’éducation du Conseil, était également présent pour lancer les festivités.

Le maître de cérémonie Pascal Hogue, élève de 11e année à l’école Gaétan-Gervais d’Oakville était responsable d’animer la course et de lancer le « top départ » pour chaque établissement. Certains élèves ont pris cette course vraiment au sérieux et ont effectué les 3 km, d’autres se sont arrêtés au bout de quelques centaines de mètres. Cependant, ce n’est pas le résultat qui comptait, c’était la participation et la solidarité des élèves entre eux.

Après l’effort, le réconfort! Les bambins avaient bien mérité une pause déjeuner dans l’herbe face au lac Ontario. Puis, pour les remettre en forme, une enseignante a donné un cours de danse de zumba.

Les enfants ont ensuite fait l’assemblage des mailons qui représentent les élèves, les membres du personnel ainsi que les élus du Conseil. Cette chaîne symbolise « l’union, l’évolution et la force du Conseil ». Pour clore l’événement, les élèves ont assisté au concert d’un DJ.

Ce moment de joie, de bonne humeur, de partage a été apprécié par tous les enfants qui ont passé un très bon moment dans un site fantastique.