L’artiste parisienne d’origine allemande Katinka Bock effectue, jusqu’au 12 août, sa première exposition individuelle au Canada, intitulée _o_o__o. Non, ce n’est pas une erreur de frappe, mais bien le nom de l’installation : le mot « Toronto » dénué de consonnes.

Visibles au Mercer Union, à Toronto, ses travaux comprennent un film en noir et blanc, quelques photographies mettant en valeur des mélanges de matières, des interventions architecturales et des sculptures qui ont fait la renommée de la plasticienne en Europe. Une quinzaine d’œuvres en tout sont exposées : des ressorts de matelas sous verre, un radiateur, des objets en PVC et métal … mis en scène à l’intérieur et à l’extérieur de la galerie torontoise.

À l’aide d’argile, de matériaux naturels ou trouvés, de bronze et de plastique, Katinka Bock crée des sculptures et des installations qui explorent le mouvement, la temporalité et l’espace. Souvent traitant des processus d’altération naturelle, ou de la disparition des éléments sculpturaux, elle crée un lien entre les espaces extérieurs et intérieurs.

L’une de ses œuvres les plus remarquées est le résultat d’une expérience singulière menée à Aubervilliers en France : Katinka Bock a échangé certaines de ses sculptures avec plusieurs commerçants récoltant chez chacun d’eux un objet en échange. Rassemblés et repliés dans une plaque de céramique, ils ont été cuits pour obtenir une sculpture surprenante. Une façon pour elle de s’interroger sur l’origine, le territoire, l’histoire des objets et la valeur de l’échange.

Diplômée de l’École nationale des Beaux-Arts de Lyon, résidente à la Villa Médicis (Italie), Katinka Bock a participé à de nombreuses biennales en France, en Allemagne et en Italie. Après plusieurs expositions aux États-Unis et au Mexique, ses œuvres traversent une nouvelle fois l’Atlantique, avec le soutien de l’Institut français et du Service culturel de l’ambassade de France au Canada, cette fois pour une présentation en solo au Mercer Union.

Créée par douze artistes, la galerie torontoise, qui privilégie les travaux dans les formes les plus avancées de la sculpture et de la peinture, a intégré l’artiste dans sa programmation pour son travail expérimental et décalé.

Photo 4213 : L’installation Hot Fountain de Katinka Bock, au Mercer Union.