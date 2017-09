Une soirée Black Apron s’est tenue le samedi 26 août dans le quartier de Church et Wellesley et à laquelle ont participé quelque 150 personnes. Un succès auquel ne s’attendaient pas les organisateurs dont c’était la première soirée de ce genre à Toronto. Au programme : DJ tout droit venu de New York, groupe de musique caribéen et photographe pour immortaliser le moment.

Les convives tout habillés sur leur 31 ont dégusté huit plats francophones créoles et des spécialités d’Haïti, d’où est originaire le chef Marc-Élie Lissade, créateur de Black Apron et de la soirée.

Pour préparer les divers plats, trois chefs, un habitant à Miami et les deux autres à Montréal sont venus prêter renfort à Marc-Élie Lissade. En prime, avec la cuisine ouverte, certains invités ont même pu jeter un coup d’œil à la préparation et admirer le travail des chefs qui se sont activés en cuisine toute la soirée.

D’où vient ce concept de soirée? Depuis de nombreuses années, Marc-Élie Lissade avait l’idée de faire découvrir la gastronomie haïtienne au grand public. Au début de l’été, il a mis son projet à exécution avec l’aide de Stanley Lilavois, gérant de Black Apron. Tout est allé très vite, avec une première soirée organisée à Montréal le 15 juillet et une autre un mois et demi plus tard à Toronto. Un concept original qui a un double objectif : promouvoir la cuisine francophone caribéenne et soutenir des associations caritatives vers l’enfance et vers les plus démunis, selon Stanley Lilavois. Tous les bénéfices seront versés à la fondation Sick Kids et c’est une volonté de Marc-Élie Lissade, qui a bénéficié plus jeune de soins et qui veut rendre aujourd’hui la pareille.

Black Apron ne s’arrête pas là. D’autres dîners de ce genre sont prévus. Le prochain est prévu le 16 septembre à New York aux États-Unis, un pays que connaît bien le chef Lissade pour y avoir habité de nombreuses années.

« Tout n’est pas parfait, mais on espère qu’on a satisfait les gens », glisse Stanley Lilavois. À voir l’ambiance, la soirée Black Apron est une belle réussite!

Photo : Stanley Lilavois et le chef Marc-Élie Lissade.