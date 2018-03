Oasis Centre des femmes a organisé, le mardi 13 mars à l’hôtel de ville de Toronto, un cocktail dînatoire en l’honneur des femmes francophones entrepreneure du programme Tremplin.

Au programme de cette soirée, petits fours, cabine photo, discours et panel d’entrepreneures.

Lancé il y a cinq ans par Oasis, ce programme existe grâce aux ministères de la Condition féminine du Canada et de l’Ontario et une centaine de femmes y ont participé. Une cinquantaine d’entre elles sont toujours en activités. Autour de la table, quatre femmes entrepreneures aux parcours très différents qui sont passées par le programme Tremplin.

Toutes ces femmes sont unanimes pour dire que le programme Tremplin les a aidées d’une façon ou d’une autre dans la création de leur entreprise.

Arlette Ngung qui a ouvert son entreprise de sous-vêtements Flawless Ma lingerie s’y connaissait en design, mais n’avait pas de base sur le plan affaires. Oasis lui a permis de remédier à ça.

Ce programme est aussi un soutien moral pour certaines femmes et c’est le cas de Syrine Abdelkhalek qui a créé SA Interiors. « Ines et Fayza m’ont rappelé combien j’étais forte. Elles m’ont dit, tu peux le faire ».

Diane Montreuil, fondatrice de 2 gals and a hammer Consults inc. renchérit en disant qu’Oasis a été un soutien indéniable : « Le côté mentorat est extraordinaire ».

Cette soirée a également remis en perspective la quantité de travail qui est nécessaire pour être entrepreneure et la pression subie chaque jour. « J’ai fait trois campagnes de sociofinancement. C’est énormément de travail », a confié Ludivine Clouzot, chef d’entreprise et créatrice d’Ecoloodi.

Les quatre femmes ont aussi rappelé les qualités indispensables pour monter son entreprise. « Être entrepreneure, c’est être persévérante et être patiente, a ajouté Mme Ngung. Le parcours d’un chef d’entreprise est semé d’embuches, il faut s’accrocher. »

Pour les femmes qui veulent se lancer en affaires et qui n’osent pas, le panel a donné quelques conseils : se faire confiance, faire preuve de passion, savoir se soutenir soi-même et ne jamais se comparer, être authentique, savoir faire ses recherches, savoir se démarquer et ne pas baisser les bras. Des mots empreints de sagesse à méditer!

PHOTO: Des femmes entrepreneures francophones en compagnie de Gilles Marchildon (Reflet Salvéo), Julien Gérémie (Conseil de coopération de l’Ontario), Marc Troyet (consul de France) et Marjorie April (animatrice)