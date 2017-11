Jusqu’au 4 novembre, la cinquième Semaine nationale de l’immigration francophone mobilise l’ensemble de la communauté autour du thème Une langue, mille accents et d’une trentaine d’activités à destination des écoles et du grand public.

Coordonnée par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), avec l’appui des Réseaux en immigration francophone (RIF) et de nombreux autres partenaires, cette Semaine a été officiellement lancée le lundi 30 octobre à l’hôtel de ville de Hamilton.

Autour de Marcel Castonguay, directeur du Centre de santé Hamilton-Niagara, chaque porte-parole des communautés de Hamilton, Niagara, Windsor, London, Peel-Halton et Toronto a présenté le programme de sa région.

L’un des temps forts organisés à Hamilton sera Défi d’intégration, un moment d’échange le vendredi 3 novembre, dès 17 h, au Centre de santé, où les immigrants auront l’occasion de témoigner de leur parcours et suggérer des solutions pour faciliter l’intégration.

Dans le Niagara, un brunch multiculturel aura lieu au Centre d’apprentissage pour adultes St. John South à Fort Érié, le jeudi 2 novembre, à 11 h 30. Initié par le Comité en immigration du Niagara, ce rendez-vous permettra à chacun de se familiariser avec les services de santé en français.

La Semaine de l’immigration s’invite aussi dans les établissements scolaires. Avec Les accents francophones, les élèves de quatre écoles élémentaires – Notre-Dame et Monseigneur-de-Laval à Hamilton, Sainte-Marguerite-Bourgeoys à St. Catharines et Champlain à Welland – seront sensibilisés les 2 et 3 novembre aux cinq accents dans la langue française qu’ils colorieront en utilisant leurs empreintes. L’œuvre d’art sera ensuite présentée le vendredi 3 novembre au cours d’une soirée multiculturelle.

Une autre création, déjà achevée celle-là, a été présentée lors de la cérémonie inaugurale du 30 octobre. Cinq jeunes de 5 à 13 ans ont en effet peint un banc public aux couleurs de ce que représente pour eux la diversité francophone et le 150e anniversaire du Canada.

À Toronto, trois dates sont à retenir : une soirée consacrée à l’atout de la diversité en milieu de travail à l’Alliance française, le 1er novembre à 17 h, la cérémonie de clôture célébrée au Commissariat aux services en français le 3 novembre à 14 h, ainsi que Destination Franco-Monde : de Dakar à Toronto, une série d’animations socioculturelles conçue pour la famille le 4 novembre, toute la journée, à l’école Gabrielle-Roy.

Enfin, plusieurs événements se dérouleront dans la région de Peel-Halton, principalement des projections et des discussions dans les écoles des conseils scolaires francophones. Un cocktail Immigration pour tous aura lieu le 2 novembre à 16 h à Connecture Canada et une rencontre Tous immigrants tissés serrés le 3 novembre au Commissariat aux services en français, autour de la confection par le Comité en immigration francophone de Peel d’une courtepointe représentant la diversité francophone de la région.

Voilà une semaine de l’immigration bien remplie pour la communauté, dans toute sa diversité.

Photo : les acteurs de la Semaine nationale de l’immigration francophone entourent les cinq jeunes qui ont peint le banc aux couleurs de la diversité francophone.