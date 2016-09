Si les vedettes américaines seront bien présentes pour la 40e édition du Festival international du film de Toronto (TIFF) avec des noms tels que James Franco, Natalie Portman, Ryan Gosling et Scarlett Johansson, les francophones ne sont pas en reste aux vues de la sélection de l’année 2016.

Un troisième film très attendu pour Anne Émond

Le Québec a décidément la part belle dans l’industrie cinématographique du cinéma avec parmi les plus grands réalisateurs québécois listés dans la programmation de cette année.

Anne Émond viendra présenter sa nouvelle création Nelly, librement inspirée par la vie tumultueuse de l’écrivaine Nelly Arcan. Le troisième film de la réalisatrice est l’une des sorties canadiennes les plus attendues!

Juste la fin du monde

Évidemment, le chouchou du public depuis la parution de son premier film J’ai tué ma mère (2009) sera présent avec Juste la fin du monde, film qui après avoir fait couler beaucoup d’encre à Cannes avant d’en rafler le Grand Prix.

Pierre Niney l’étoile montante du cinéma français

La France n’est pas en reste avec, pour ne citer qu’eux, la présence des réalisateurs François Ozon ou encore Emmanuelle Berco dans la sélection officielle.

Avec en tête d’affiche le jeune Pierre Niney – qui avait su capter les regards en tenant le rôle de Yves Saint Laurent dans le film du même nom de Jalil Lespert, Frantz, d’Olivier Assayas, nous entraîne sur les traces de l’après Première Guerre mondiale lors d’une romance franco-germanique tournée dans les deux langues et en noir et blanc.

Un biopic pour Emmanuelle Berco

Après Mon roi, Emmanuelle Berco se lance dans un biopic avec La fille de Brest. Dans la même lignée de Erin Brokovitch, le film revient sur le combat d’une femme, le docteur Irène Frachon, partie en croisade contre une entreprise pharmaceutique malhonnête.

Les maitres du réalisme s’essayent au thriller

Les aficionados des frères Dardenne retrouveront les réalisateurs belges avec leur nouveau long métrage La Fille inconnue. Les deux maîtres du réalisme s’attaquent une nouvelle fois à leur thème de prédilection, les classes moyennes, en ajoutant un aspect nouveau dans leur travail, le thriller.

Le cinema a tout prix pour Mamadou Dia

À découvrir également dans la catégorie court-métrage, le film Samedi Cinema, du réalisateur sénégalais Mamadou Dia qui suit deux jeunes garçons dans le nord du Sénégal désireux d’assister à la dernière séance de leur cinéma local.

C’est l’occasion donc de découvrir les nouveautés francophones et de les apprécier en grand écran dans la Ville reine. Du 8 au 18 septembre, le Festival international du film de Toronto donne rendez-vous à tous les amoureux du septième art.

Laurence Stenvot

Photo: Nelly de Anne Émond – Courtesy of the TIFF