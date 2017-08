C’est doté d’un conseil d’administration élargi et diversifié que le Centre de services en santé de Peel-Halton (CSSPH) entend impulser une nouvelle dynamique à ses activités de promotion et de prévention en santé dans la région de Peel-Halton.

La réunion du jeudi 6 juillet a entériné le renfort de Didier de Lunick Asseke en tant qu’administrateur, Christopher Karas au poste de secrétaire, et de la directrice du Collège du savoir Lucia Kopilcakova, nouvelle trésorière, assistée d’Augustin Bazangeya.

Autour du président Patrick Padja et du vice-président Rajiv Bissessur, la nouvelle équipe s’est fixé un objectif : relancer ses actions, notamment à destination des jeunes dans les domaines de l’alimentation saine et des activités physiques.

« Ce sont des activités que nous proposions déjà grâce au soutien de la Fondation Trillium mais, depuis juin 2016 et l’arrivée à terme de ce financement sur trois ans, nous ne pouvions plus les assurer », regrette Patrick Padja qui recherche de nouveaux partenariats, indispensables à la reconduite de ces services et au développement de nouveaux projets.

Dans une région sous-dotée en services en santé en français et où les besoins sont importants, le président estime que son organisme – actif depuis 1988 – a un rôle important à jouer : donner la bonne information et faire connaître les différents services en santé existants, particulièrement auprès des nouveaux arrivants qui ne savent pas qui et où consulter.

« Le but initial était de pousser le gouvernement à ouvrir un centre communautaire de santé dans Peel-Halton pour rendre des services médicaux et faire la promotion de la santé, rappelle M. Padja. Nous avons obtenu une équipe de santé médicale – qui regroupe médecins, infirmières et diététiciens – avec une gouvernance anglophone, dépendant de l’hôpital Credit Valley. C’est une étape mais il est certain qu’un centre communautaire en santé répondrait davantage aux attentes puisqu’il engloberait le volet communautaire et la promotion de la santé mentale par exemple, une attente très forte au sein des francophones de Peel-Halton. »

Épaulé dans sa démarche par Reflet Salvéo, organisme de soutien et de conseil aux Réseaux locaux d’intégration des services de santé, voilà le CSSPH à nouveau opérationnel pour planifier sa stratégie et coordonner de nouveaux projets comme celui de l’automne prochain : « Nous préparons avec l’équipe de santé médicale une série d’actions de sensibilisation sur les maladies chroniques tel que le diabète », conclut M. Padja.

Photo : la nouvelle équipe autour du président Patrick Padja.