La saison 2016-2017 de l’Opera Atelier se poursuit avec Médée de Marc-Antoine Charpentier au théâtre Elgin du 22 au 29 avril 2017. Après sa série de représentations à Toronto, Médée sera en tournée à l’Opéra Royal du Château de Versailles, une première pour le chef-d’œuvre de Charpentier. Cette production met en vedette la soprano Peggy Kriha Dye et le ténor canadien Colin Ainsworth, ces deux grands artistes acclamés internationalement pour leur performance dans Armide de l’Opera Atelier.

Réfugiée du royaume de Colchide (aujourd’hui la Géorgie), la puissante princesse Médée quitte sa famille et son pays pour accompagner son amoureux Jason dans sa quête de la Toison d’or. Lorsque Jason la trahie, Médée se venge de façon éclatante, comme seule une sorcière pourrait le faire. Inspiré du mythe grec popularisé par la pièce d’Euripide du même nom et avec un livret du dramaturge français Thomas Corneille, l’opéra Médée de Charpentier fut présenté pour la première fois en 1693 au théâtre du Palais-Royal à Paris.

Médée met en vedette la soprano Peggy Kriha Dye et le ténor canadien Colin Ainsworth dans les rôles principaux de Médée et de Jason. Ils sont accompagnés de Mireille Asselin (Créuse), Meghan Lindsay (Nérine), Jesse Blumberg (Oronte), Karine White (Cléone), Stephen Hegedus, Christopher Enns, Kevin Skelton et Olivier Laquerre. Médée est chanté en français avec des sous-titres anglais.

La tournée de Médée au Palais de Versailles (19 au 21 mai 2017) est un projet spécial de l’Opera Atelier en l’honneur du 150e anniversaire du Canada et fait partie de l’engagement qu’a pris la compagnie de se produire à l’Opéra Royal tous les deux ans. L’Opera Atelier a aussi été invité à se produire à la Chapelle Royale – ce qui en fait la première compagnie nord-américaine à recevoir cet honneur.

Pour plus de renseignements, visitez le www.operaatelier.com.

Photoo : La soprano Peggy Kriha Dye dans le rôle de Médée.