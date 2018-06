À l’occasion des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste et de la fête du Canada qui approchent rapidement, les aînés de la région de Peel étaient invités à une autre activité du programme Nouveaux Horizons présentée par le Cercle de l’amitié.

Après le repas santé savouré dans une ambiance conviviale et pour continuer avec le thème de la programmation 2018-2019, Fêtes et traditions tournées vers l’avenir, le responsable de la programmation au Cercle de l’amitié, Tristan Leblanc a souhaité la bienvenue à tous les participants en expliquant le déroulement de l’après-midi. Puis, il a cédé la parole à Lorraine Gandolfo, bénévole au Cercle, qui a présenté l’historique de la Saint-Jean-Baptiste, une fête religieuse au départ célébrée le 24 juin à Québec en 1842. Les chars allégoriques sont par la suite introduits en 1874 et un petit garçon est choisi pour personnifier Saint-Jean-Baptiste.

Autre fait historique peu connu, en 1880, les citoyens de la ville de Québec se font chanter l’hymne national Ô Canada pour la première en public lors des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Ceux qui, comme tant d’autres, croyaient toujours que cette fête en était une politique appartenant aux Québécois séparatistes sont restés cois lorsqu’ils ont appris les vraies origines de cette fête traditionnelle canadienne-française.

En 1908, le pape Pie X déclare que Saint-Jean-Baptiste est le patron des Canadiens français et la Saint-Jean-Baptiste est célébrée le 24 juin partout au Canada. C’est seulement après la révolution tranquille que cette fête prend un aspect plus politique.

La Saint-Jean-Baptiste est célébrée partout en Europe, notamment au Danemark, au Portugal, en Espagne et en France. Au Canada, les francophones et francophiles de l’Ontario et de plusieurs autres provinces, y compris la région de la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique soulignent cette date chaque année. Les aînés, malgré leur sagesse et expérience, ont beaucoup appris ce jour-là au Cercle de l’amitié.

Mohammad Hussain, un jeune bénévole, a ensuite présenté un peu d’histoire sur le Canada et la fête du 1er juillet. Il a touché à plusieurs sujets dont la superficie du pays (deuxième au monde après la Russie), les Premières nations, l’emblème officiel, les sports nationaux, le sirop d’érable, etc.

Puis Tristan et Mohammad ont invité les gens à faire en petits groupes un casse-tête pour reconstituer la mappe du Canada. L’après-midi s’est achevé dehors, sur le terrain du Cercle, pour des jeux de poches bowling, d’anneaux tic-tac-toe et de pétanque. À noter que les décorations sur les tables lors de cette activité avaient été confectionnées par les enfants et les employées de la garderie de l’école Le Flambeau.