Les fashionistas ou amoureux de la mode et les industriels du monde de la mode se sont donné rendez-vous du 2 au 7 octobre à la Semaine de mode féminine (Women’s Fashion Week) de Toronto dans un hangar situé à proximité du lac Ontario et transformé pour l’occasion en véritable caverne d’Ali-Baba.

Des créateurs de mode y sont exposés tel « Le cabinet éphémère» qui regroupe 16 des meilleurs créateurs québécois. Parmi eux, Caroline Néron, comédienne et designer qui revient sur le devant de la scène torontoise cette année après six ans d’absence avec sa collection d’accessoires pour l’automne – hiver 2017 et le printemps-été 2018 présenté le 2 octobre.

Les mannequins défilent sur le podium avec à leur cou de grands colliers, des sautoirs, des écussons et des croix. « Une tendance très forte cette saison et qui va continuer au printemps-été », confie l’artiste.

Également présentes sont les chevillières ou chaînes de cheville) : « Ça fait longtemps que j’en fais. Cependant, cette année, je me suis plus éclatée avec du cuir, des chevillières qui sont beaucoup plus larges », précise Mme Néron.

Autre atout de la collection : les manchettes d’oreilles. « C’est très tendance, donc on en fait de plus en plus », ajoute-t-elle. Une collection aux airs très boho chic, un style apprécié de la créatrice de bijoux.

En fond sonore, une musique entrecoupée de Follow your dreams (Suis tes rêves), un slogan très évocateur pour Caroline Néron. Connue d’abord comme comédienne pour ses rôles dans des émissions télévisées, elle décide de faire un virage dans sa carrière à l’âge de 30 ans et crée sa gamme d’accessoires.

« Je suis une artiste. J’adore le monde de la mode et tout particulièrement les accessoires. Pour moi, le bijou est ce qui finit l’ensemble et qui donne de la personnalité », confie-t-elle.

La femme d’affaires puise son inspiration dans la vie de tous les jours : « Je suis les tendances comme tous les designers. On regarde ce qui s’en vient dans deux ans. C’est aussi à force de voyager, d’être à l’affût et d’être curieuse ».

Pour créer ses collections, elle mise beaucoup sur les éléments qui sont en vogue et fait appel à une équipe de designers. « Il y a une période où on fait notre recherche chacun de notre côté, explique-t-elle. Puis, on va passer deux jours à mon chalet. On place les photos de toutes les inspirations et de leurs dessins au sol. Je fais mon idée à travers ça. »

Une femme ambitieuse et passionnée qui souhaite développer son entreprise hors Québec, au Canada, dans un premier temps ; puis, l’année prochaine, le marché new-yorkais. L’entrepreneure québécoise vise l’Europe d’ici quelques années.