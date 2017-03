Le 20 mars, journée de la Francophonie, est célébré à travers le monde et des milliers d’événements sont organisés. Pour Marie-France Lalonde, ministre déléguée aux Affaires francophones, « cette journée permet aux francophiles et aux francophones du monde entier de se rassembler, d’exprimer leur solidarité et de célébrer leur langue commune ».

À cette occasion, et ce depuis sept ans, le CCCF célèbre cette journée chère aux francophones. L’organisme est actif auprès de la communauté francophone et notamment ceux qui sont dans le besoin comme les femmes victimes de violence conjugale, les personnes âgées, etc.

C’est grâce à ses membres bénévoles tels que Nathalie Lévesque, Serge Paul, Faouzi Metouilli que le Comité réussit à faire ce travail exceptionnel. La ministre Lalonde a tenu à les remercier et à souligner « leur travail exemplaire en appuyant le service de police et en contribuant au dialogue entre le corps policier et les francophones de Toronto ».

Pour sa part, l’invité d’honneur et conférencier Donald Ipperciel, directeur du Collège universitaire Glendon, a lancé un message d’espoir concernant la Francophonie : « Le français demeure envers et contre tous une langue mondiale, globale et, en tant que telle, une langue de rassemblement interculturel. »

Le français et l’anglais sont les deux seules langues enseignées sur toute la planète avec plus de 100 millions d’élèves apprenant la langue de Molière à travers le monde. « Le nombre de francophones a triplé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C’est en Afrique, en particulier au sud du Sahara, que son utilisation s’accroît le plus fortement », ajoute le conférencier.

Certaines études, dont celle de l’Organisation internationale de la Francophonie, montrent que le français deviendra la deuxième ou troisième langue la plus parlée au monde à l’horizon 2050.

Les personnes présentes ont salué unanimement le discours positif de Donald Ippperciel.

L’Ontario joue un grand rôle dans la communauté francophone mondiale. « Le nombre de célébrations dans la province démontre la vitalité de nos communauté francophones », a indiqué Marie-France Lalonde, et le succès de la Semaine de la francophonie dans la Ville reine le prouve. Les francophones de la province ont de quoi être fiers des accomplissements qui ont contribué à l’épanouissement de la langue française.

Photo : Aux côtés de la ministre Marie-France Lalonde et de Donald Ipperciel, le Comité consultatif communautaire francophone (CCCF) du Service de police de Toronto a célébré la Journée internationale de la francophonie.