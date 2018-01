L’organisme torontois La Passerelle a invité la communauté francophone à une exposition intitulée L’Ontario français en couleurs. Un nom très évocateur donné par Léonie Tchatat, fondatrice et présidente de l’organisme pour « représenter la diversité et l’inclusion de la francophonie plurielle ».

Dans les locaux de l’organisme, 12 tableaux sont exposés et montrent le travail d’élèves francophones. L’un d’entre eux, Jenny Ho, était sur place et a présenté son oeuvre au public. Fascinée par la nature et les couleurs vives, la jeune fille a pris en photo dans un parc l’été dernier un étang avec des canards, une référence au canard géant qui avait pris ses quartiers sur le bord du lac Ontario le temps d’un week-end.

« Beaucoup de personnes pensent que ce canard n’a pas de lien avec le Canada, mais les canards représentent l’union. Ils se regroupent souvent ensemble pour se sentir en sécurité et c’est comme nous les Franco-Ontariens qui devons nous regrouper pour s’unir », a confié Jenny Ho. Des mots forts et d’unité qui ont fait réagir le public présent.

Cette exposition a été financée par le programme d’appui aux langues officielles sous le volet « Fonds d’action culturelle communautaire » de Patrimoine canadien. « Les projets doivent montrer un côté créatif et il faut que les jeunes soient impliqués dès le début du projet. En bout de ligne, il faut qu’il y ait une belle création artistique », a indiqué Guida Rodrigues, conseillère principale en programme de Patrimoine canadien.

Camille Mauran de La Passerelle ajoute : « On sait que souvent les jeunes francophones n’ont pas la possibilité d’accéder à des ateliers artistiques. Des activités gratuites et en français en photographie ne sont pas fréquentes et nous voulions y remédier et promouvoir la langue française auprès des jeunes ».

Les activités artistiques et culturelles ont donc pris la forme d’ateliers animés par une photographe professionnelle. Au cours de ces séances, les jeunes ont appris à se servir d’un appareil photo et à s’initier à des logiciels tels que Photoshop et Light Painting. Il était possible pour eux de participer au concours organisé par La Passerelle.

Cette exposition fera la tournée des écoles de langue française de la région.

PHOTO: Jenny Ho (à gauche) et Léonie Tchatat