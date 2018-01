Comme dans de nombreuses villes de la planète, les idées vont bouillonner dans la nuit du 25 au 26 janvier, au Art Museum, la galerie d’art de l’Université de Toronto. La Nuit des idées s’y déroule de 7 h du soir à 7 h du matin.

Écrivains, scientifiques, philosophes et artistes vont débattre autour du thème du sommeil, To sleep or not to sleep, et tenter de percer les mystères du repos, ses mécanismes, les conséquences de l’insomnie sur la santé ou encore l’importance culturelle des rêves.

Et toutes les idées seront les bienvenues quand on sait que l’on consacre le tiers de notre vie à cet état naturel, vital à la récupération physique et intellectuelle. Le sommeil est en effet indispensable au bon fonctionnement des muscles, du système immunitaire mais aussi du cerveau et donc de notre capacité à s’adapter, mémoriser, se concentrer, etc.

Autour de plusieurs débats interactifs, graviteront des ateliers manuels et d’écriture, de la danse, des balades nocturnes et des siestes acoustiques au son de berceuses, au cœur de la galerie d’art, également hôte de l’exposition Figures of Sleep.

Cette exposition internationale majeure qui réunit une vingtaine d’artistes – dont la sculpteuse Louise Bourgeois et la photographe Sophie Dalle – se penche sur les angoisses culturelles manifestées dans l’imagination populaire et critique autour de l’effondrement de la fonction biologique du sommeil sous la transformation économique, sociale et technologique.

En esquissant les contours d’un sommeil en crise, Figures of Sleep nourrit ainsi le débat de la Nuit des idées à laquelle le Canada participe pour la première fois.

Initié à Londres et à Berlin en 2012 et 2014, l’événement créé par l’Institut français et les services culturels des Ambassades de France se déroule simultanément depuis 2017 dans 80 villes sur les cinq continents et réunit plus de 180.000 participants. La circulation des idées entre les cultures et les générations ne connaît pas les frontières.

Photo (archives D.R.) : La Nuit des Idées aura lieu partout dans le monde au même moment avec des thèmes locaux différents. Ici à New York, en 2017.