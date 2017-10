Franc’Open Mic a soufflé ses trois bougies le mercredi 18 octobre lors d’une soirée-gala pleine de surprises et de rires. À événement spécial, écrin spécial : les organisateurs Florian François et Cyril Mignotet ont exceptionnellement délaissé leur quartier général du Café Free Times pour la salle de spectacle, plus spacieuse, du Café Rivoli.

Au micro, se sont succédé de nouveaux venus mais aussi des habitués pour qui Franc’Open Mic a bien souvent été la première tribune, voire une rampe de lancement. Au chant, à la guitare, en prose ou vers, Fred, Ariane, Guillaume, Tom, Serge et bien d’autres ont rivalisé de créativité pour respecter le thème du mois – une nouveauté ! – : le chiffre 3.

Pour bien saisir l’importance que revêt cet anniversaire, il faut imaginer le paysage torontois de la scène ouverte francophone en 2014 : le néant. Alors, lorsque les deux Français amoureux de la langue de Molière se sont rencontrés cette année-là, ils n’ont pas mis bien longtemps pour tomber d’accord sur le projet.

« Cyril vient de la musique et du chant, moi du slam et de l’improvisation, raconte le comédien et acteur Florian François, auteur de la série Rencontre diffusée sur Bell TV. J’organisais déjà ce genre de scènes libres en France. Je lui ai proposé l’idée et on a rapidement partagé les valeurs et la vision de ce que pourrait devenir cette scène mensuelle, inédite à Toronto, que l’on voulait ouverte à toutes les formes d’expression artistiques et à la francophonie dans sa diversité. »

Que l’on soit professionnel chevronné en quête de promotion ou amateur tremblotant, le micro est ouvert à chacun pendant dix minutes quel que soit son niveau, son art ou son talent.

« Plus de160 artistes sont montés sur notre scène depuis trois ans, devant près de 2000 personnes qui ont assisté à l’une ou plusieurs des 36 soirées organisées jusqu’ici, calcule le musicien et chanteur Cyril Mignotet que l’on connaît sous le nom de scène de Kyris – son premier EP est prévu en 2018.

Chanteurs, magiciens, poètes, hypnotiseurs, magiciens, drag-queen… « En trois ans, on a vu défiler des artistes de toute sorte, poursuit-il. Je me souviens d’une Chinoise dont le français était la quatrième langue et qui nous a sorti un gros classique de la chanson française. C’était juste magique. Ils sont nombreux à nous avoir scotchés en chantant du Piaf ou en récitant du Shakespeare dans une langue qui n’est pas leur langue maternelle. »

Les deux complices mènent ainsi de front leurs carrières respectives et Franc’Open Mic qu’ils entendent développer en mettant plus de moyens au service des artistes : une salle plus grande, un ingénieur-son et des instruments de musique. « Pour l’instant on s’autosuffit, on s’appuie sur nos partenaires et l’entraide communautaire mais c’est compliqué. On cherche des commanditaires pour évoluer et continuer nos initiatives tels que les ateliers d’écriture », précise le duo qui a chanté Les colibris, une œuvre commune, lors du gala et soufflé les bougies d’un gâteau partagé avec le public, avant de donner rendez-vous le 9 novembre au Café Free Times pour la prochaine scène ouverte.

Photo : Florian François et Cyril Mignotet soufflent les bougies lors du gala.