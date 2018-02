Que serait le carnaval sans le masque, cette pièce incontournable d’un déguisement réussi? Tour à tour objets de culte, accessoires de théâtre puis de déguisement, les masques sont devenus l’un des symboles de cette fête. La principale fonction du masque a toujours été de préserver l’anonymat de celui qui le porte.

Dans le cadre du spectacle d’ouverture du carnaval Joie de vivre du Cercle de l’amitié, les enfants et leurs parents étaient conviés le 17 février dernier, dans l’Agora de Notre Place, à un spectacle interactif avec Magalie pour découvrir la magie des masques. Magalie Bazinet est une comédienne bilingue originaire du Québec basée à Toronto.

L’artiste a démontré aux petits qu’il était possible de créer différents personnages et même de fabriquer leur propre masque.

En début de spectacle, par sa gestuelle et son langage corporel, Magalie a démontré les différences entre les masques avec des expressions de toutes sortes, passant par plusieurs émotions. Elle a montré l’un après l’autre une douzaine de masques à l’apparence soit comique, neutre, triste, monstrueux, aborigène ou autres pour faire comprendre aux enfants attentifs comment le langage du corps se marie avec l’émotion projeté par le masque.

Le langage corporel et l’humour sont les éléments essentiels qui constituent la base de cette expérience d’apprentissage et le jeune public a appris au cours de cet atelier un peu l’historique et la culture de ces masques. Les jeunes ont ensuite pu choisir l’un des nombreux masques, l’enfiler et pratiquer avec Magalie la gestuelle compatible avec leur masque. Une expérience unique pour ce jeune public qui a eu beaucoup de plaisir à jouer le jeu. Les enfants ont également été invités à créer leur propre masque avec du matériel fournit par l’artiste, œuvre d’art qu’ils ont pu rapporter avec eux en souvenir de leur passage au Carnaval du Cercle de l’amitié.

PHOTO: Magalie Bazinet invite les enfants à choisir un masque.