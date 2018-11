La fin de novembre est une période de l’année au cours de laquelle les familles commencent les préparatifs pour la période des Fêtes. Le Cercle de l’amitié à Mississauga ne fait pas exception et présente une activité qui attire immanquablement un jeune public fébrile à l’approche de Noël et de celui qui viendra combler tous leurs désirs.

La fête des enfants du centre communautaire et culturel francophone de la région de Peel a encore une fois attiré plus de 200 personnes le dimanche 25 novembre à l’agora de Notre Place pour une rencontre inoubliable avec le père Noël. Outre les parents des quelque 130 enfants présents à l’activité, plusieurs membres de l’organisme, employés et bénévoles ont envahi le site pour un après-midi de jeux et de surprises.

Les organisateurs avaient installé des tables de bricolage, des stations où les petits pouvaient se faire maquiller, une distributrice à maïs soufflé, un immense jeu gonflable et ont donné à tous les enfants un sac de friandises et un jus.

Vers 14 h, tous les bambins se sont installés sur des matelas devant la scène pour écouter une prestation musicale des tambours de la troupe des Panthères de l’école Jeunes sans frontières. Un petit spectacle qui a permis de rassembler les enfants pour le moment le plus excitant de la journée, l’arrivée du père Noël.

C’est alors que l’animateur de cette portion de l’activité et assistant à la direction générale, Tristan Leblanc, a demandé aux jeunes et moins jeunes, à maintes reprises, s’ils avaient hâte que l’invité spécial du jour arrive et après de nombreux « oui » scandés de plus en plus fort, le légendaire personnage est entré dans la salle avec son sac rempli de surprises, et accompagné par ses lutins. La réaction des plus petits, abasourdis devant le sympathique bonhomme tout vêtu de rouge et de blanc, valait le déplacement pour les parents.

Puis, à tour de rôle, les 130 enfants ont rencontré le père Noël et ont reçu un cadeau. Les parents ont évidemment profité de l’occasion pour immortaliser ce moment magique en prenant de nombreuses photos. Les visages illuminés des enfants, les sourires et l’émerveillement des petits et de leurs parents ont justifié tous les efforts déployés par les organisateurs de cet événement qui connaît un succès indéniable d’une année à l’autre.

Pour les adultes, le prochain rendez-vous des membres du Cercle de l’amitié et des francophones de la région sera le souper-spectacle de Noël, le samedi 8 décembre dès 18 h à l’agora de Notre Place.

Cette année, l’organisme proposera un menu typiquement canadien-français pour le souper de Noël, en plus du spectacle en primeur des Cuillères à Carreaux. Ce groupe de six musiciens originaires du Québec présente une musique traditionnelle entraînante qui promet de faire bouger l’auditoire toute la soirée.

Pour participer, il faut réserver sa place avant le 5 décembre par courriel à coordination@cercleamitie.ca.

PHOTO: L’arrivée du Père Noël attire toujours beaucoup de familles.