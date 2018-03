« On est une forêt francophone », lance Anne Forrest-Wilson, animatrice de l’émission de radio Quatrième de couverture. Par ces mots, elle résume bien la dernière émission qui avait pour thème Les tribulations de la langue française hors les murs du XVIIe siècle à nos jours. Pleins feux sur la Louisiane, l’Afrique et le Canada.

Cette heure littéraire a parcouru trois régions du monde très différentes qui partagent une langue commune, le français. « La langue française a évolué, s’est dispersée, reconstruite. Elle s’est accentuée, créolisée en fonction de son lieu d’habitation », a indiqué la créatrice de l’émission. Pour certains, c’est un combat de la conserver au jour le jour. La langue française est donc différente selon les régions du monde.

« Il n’y a pas une langue française, mais des langues françaises », lance la chroniqueuse Aurélie Lacassagne.

L’invité spécial de ce treizième chapitre était l’artiste louisianais Zachary Richard, également auteur et chanteur. Il a profité de ce passage à Toronto pour régaler le public de deux concerts les 24 et 25 mars.

La première partie de l’émission a d’ailleurs été consacré à « la créole aux yeux bleus », surnom donné à la Louisiane, et aux livres suivants : Anthologie de la littérature louisianaise d’expression française de 1862 à nos jours de Mathé Allain, Barry Jean Ancelet, Tamara Lindner, May Rush Gwin Waggoner; Histoire des Acadiennes et des Acadiens de la Louisiane de Zachary Richard, Sylvain Godin et Maurice Basque, ce qui a permis au public d’en apprendre plus sur la Louisiane.

Pour sa part, Aurélie Lacassagne a discuté de son dernier ouvrage, Perspective créole sur la culture et l’identité franco-ontarienne, « un essai engagé et passionnant à lire qui décrit sans complexe la réalité francophone du nord de l’Ontario », précise Anne Forrest- Wilson. Pour Mme Lacassagne, Sudbury souffre d’invisibilité. « C’est pour ça qu’on continue à se battre », confie-t-elle. Elle a aussi parlé, entre autres, de L’homme invisible de Patrice Desbiens.

Denis Desgagné, l’un des chroniqueurs « exceptionnels » a aussi fait une mini présentation du Centre de la francophonie des Amériques.

Plus que critiquer des livres, Quatrième de couverture a donc informé le public sur des régions francophones peu connues – la Louisiane et l’Afrique – ainsi que le Nord ontarien. Ce voyage donne envie de non seulement lire les ouvrages traités mais aussi de visiter ces endroits et d’y découvrir la richesse et la diversité de la langue française.

Pour ceux qui n’ont pu assister à l’émission au Collège Boréal, celle-ci sera disponible prochainement sur le site de l’Écriture en mouvement. La prochaine émission aura lieu le 3 juin à 15 h chez Augustus Jones à Toronto.

Photo : de gauche à droite, Denis Desgagné, Aurélie Lacassagne et Zachary Richard.