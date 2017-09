Le festival On Common Ground a battu son plein du 15 au 17 septembre à Fort York. Parmi les invités, la troupe Bouchard Danse, créée par Sylvie Bouchard, danseuse et chorégraphe.

Dans l’après-midi du 15 septembre, six danseurs de la compagnie ont présenté « la gigue en souvenir », une pièce de danse contemporaine avec quelques pas de danse traditionnelle, inspirée de la musique des Charbonniers de l’enfer. « J’ai entendu cette musique il y a longtemps, raconte Mme Bouchard. Je me suis dit à un moment donné que j’allais faire quelque chose avec parce que j’adore son rythme. »

C’est en 2008 que Sylvie Bouchard crée « la gigue du souvenir ». À l’origine, il n’y avait aucun pas de gigue traditionnelle. « Je ne suis pas danseuse de gigue donc je ne voulais pas voler des mouvements, poursuit-elle. L’intention était de s’inspirer des rythmes et de la rapidité de la gigue et de mettre ces qualités-là dans une pièce de danse contemporaine. J’ai voulu que la danse soit un aussi un instrument qui fasse partie de la musique. »

Après neuf ans d’absence, Sylvie Bouchard décide de sortir la pièce des tiroirs et d’en faire une adaptation. Elle fait alors appel à une danseuse de gigue traditionnelle, Mélissandre Tremblay-Bourassa qui l’aide avec la chorégraphie des pas de gigue traditionnelle. « L’idée de départ est de regarder en arrière et de ramener la tradition dans le présent. Je voulais donner l’esprit d’être en famille », confie la chorégraphe.

Un spectacle très vivant qui fait sourire et met de bonne humeur. « Je pense que les gens se sentent emballés, engagés par l’énergie et par les danseurs », ajoute-t-elle. On est envahi par le rythme et par la musique. Pari réussi pour Sylvie Bouchard et pour sa « gigue en souvenir!

Le spectacle sera de retour l’année prochaine, promet Sylvie Bouchard. « On a déjà des danseurs intéressés », conclut la fondatrice de Bouchard Danse.