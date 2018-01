Plus de 200 restaurants torontois participent cette année au Festival culinaire hivernal Winterlicious qui se déroule jusqu’au 8 février. Avec des menus à 23 $, 28 $ et 33 $ pour le midi et 33 $, 43 $ et 53 $ pour le soir, Toronto offre une gastronomie pour tout budget et très éclectique à l’image de son statut de ville multiculturelle.

L’art de la table tricolore n’est pas en reste puisqu’une quinzaine de restaurants proposent des spécialités françaises. Au centre-ville, le Café La Gaffe et le Bodega sur la rue Baldwin, Colette Grand Café dans le Fashion District, La Société près du Musée Gardiner, Le Papillon sur la rue Front Est et le Midi Bistro à l’angle des rues Elm et McCaul, sont partie prenante du festival.

Le Notre Bistrot proche du quartier italien, l’Auberge du pommier à North York, le Velouté Bistrot aux Beaches, le Cluny dans la Distillerie, le Café Boulud et le Holts Café à Yorkville, le Merlot à Etobicoke et l’Aïoli Bistro à Scarborough figurent aussi sur une liste qui s’allonge à chaque nouvelle édition.

« De 36 restaurants participants en 2003 à plus de 200 cette année, Winterlicious est une grande réussite qui offre aux résidents et visiteurs l’occasion de découvrir une nouvelle cuisine ou de revivre une excellente expérience culinaire dans les meilleurs restaurants de la ville, a déclaré le maire John Tory, par voie de communiqué. De l’extrémité est à l’extrémité ouest et du centre-ville aux quartiers chics, l’événement met en vedette des restaurants qui élaborent la cuisine étonnante et diversifiée de Toronto tout en continuant à générer des retombées économiques pour l’industrie de la restauration. »

« Tous les gens gagnent chez Winterlicious, ajoute le conseiller Michael Thompson, président du Comité de développement économique. Les clients peuvent goûter de la bonne nourriture à prix abordable, les restaurants attirent de nouveaux clients au plus lent de l’année et Toronto met en vedette notre scène culinaire diversifiée et dynamique et constitue l’un des événements les plus attrayants. »

Ce festival demeure néanmoins une maigre consolation pour les nombreux restaurateurs participants de la rue King vent debout contre le projet pilote de transport de la Ville qui donne priorité aux tramways. Les clients pourront profiter malgré tout d’un rabais allant jusqu’à 10 $ sur les stationnements entourant le projet pilote.

« La rue King compte un grand nombre de restaurants qui participent au Winterlicious de cette année, mettant en vedette la diversité des expériences culinaires disponibles dans le quartier », a déclaré le conseiller Joe Cressy (quartier 20 Trinity-Spadina). Que ce soit en prenant le tramway, en voyageant à pied, à vélo ou en conduisant dans le quartier, les affaires locales sur la rue King sont ouvertes et prêtes à accueillir tout le monde. »

Au cours des années qui ont suivi la création des programmes, les restaurants participants ont servi 6,8 millions de repas, générant plus de 300 millions $ d’activité économique pour l’industrie locale de la restauration.

La liste des restaurants participants et leurs menus sont disponibles en ligne sur toronto.ca/winterlicious. Les réservations en ligne ou par téléphone directement auprès des restaurants sont fortement recommandées.

Photo (DR) : le savoir-faire culinaire français est une valeur sûre à Toronto.