Le Carnaval caribéen de Toronto (CCT) a battu son plein du 13 juillet au 9 août. Le clou due l’événement a été sans conteste la parade du samedi 5 août alors qu’un petit groupe de francophones ont défilé sous les couleurs de la police de Toronto.

Rendez-vous était donné très tôt le samedi matin à tous les francophones de Toronto à la porte Dufferin du CNE pour défiler avec les membres du comité consultatif francophone de la police de Toronto.

Sur place, Serge Paul, un membre du comité, accueille les participants avec son immense drapeau franco-ontarien flottant au vent. Le ton est tout de suite donné. Les francophones sont présents et très fiers d’être du défilé du CCT.

Petit à petit, le groupe se forme : Français, Marocains, Québécois, Franco-Ontariens. Un bel assortiment de la diversité francophone avait fait le déplacement. Il y avait même quelques personnes arrivées la veille du Québec et qui se sont jointes au groupe. Et pour tous se reconnaître, les francophones arboraient un t-shirt de la police de Toronto.

Un défilé d’une quarantaine de minutes au cours duquel s’est mêlés soleil et pluie. Mais le mauvais temps n’a pas réussi à gâcher le plaisir du groupe qui a marché dans la joie et dans la bonne humeur.

Une fois le défilé terminé, les francophones se sont dispersés. Une poignée de curieux sont restés et ont décidé d’admirer le défilé des associations caribéennes de plus près. Et quel spectacle! Une myriade de couleurs attendait le spectateur.

Les costumes extravagants n’étaient pas sans rappeler le Carnaval de Rio de Janeiro. Bleu, violet, jaune, rouge, orange, vert : toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ont ébloui la foule. Et c’est vraiment la femme qui y était en vedette.

Venues en très grand nombre, elles avaient les plus beaux costumes formés de plumes, de paillettes et de sequins. Certaines étaient venues des États-Unis. Le défilé est un moment important pour toutes les communautés caribéennes de l’Amérique du Nord.

Cette célébration de la culture et de l’héritage des Caraïbes attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs et cette année ne fut pas une exception!

Photo : Français, Marocains, Québécois, Franco-Ontariens ont participé à la grande parade.