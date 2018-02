Chaque mois de février, la paroisse de la Sainte-Famille, qui dessert les francophones de la région de Peel, invite ses fidèles et la communauté scolaire catholique de langue française à participer à une fête conviviale. Un repas et des prestations artistiques sont toujours au programme mais c’est d’abord, pour les participants et bénévoles, une occasion de se joindre à une activité où tous ont en partage la même langue et, surtout, la même foi.

C’est Marie-Clémence Bujakera qui agissait comme maîtresse de cérémonie. L’étudiante en psychologie à l’Université York et responsable, depuis l’an dernier, des projets jeunesses à la paroisse où elle est également choriste, assurait aussi l’animation entre les numéros en interagissant avec l’assistance. Le père Antoine Badr s’est aussi adressé à la foule pour rappeler que la paroisse ne se résume pas qu’au prêtre mais repose également sur les catholiques qui la fréquentent. Lianne Lefebvre, présidente du conseil paroissial, a de son côté remercié les bénévoles ayant organisé la fête et ceux qui s’impliquent chaque semaine à la messe.

Si, au calendrier liturgique, la fête de la Sainte-Famille ne serait pas fixée quelques jours après Noël, alors que beaucoup de gens sont en vacance et plusieurs en voyage, sans doute serait-ce une excellente date pour y tenir cette célébration communautaire. Mais puisque ce n’est pas le cas, les organisateurs préfèrent repousser en février ce rendez-vous festif. Qui plus est, il est facile d’imaginer que le train-train quotidien qui s’installe après les Fêtes est sans doute plus propice aux jeunes pour répéter les numéros qu’ils présenteront devant les centaines de spectateurs rassemblés dans l’agora du complexe Notre-Place de Mississauga.

C’est en effet les élèves de l’élémentaire qui sont les grandes vedettes de cette journée, plus précisément ceux fréquentant les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir de la région de Peel. Regroupés en chorales, ils ont interprété des chants dont la plupart avait une dimension religieuse.

Ainsi, les élèves de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc ont chanté Je sais qui je suis en Christ, Toi et moi et Mama Africa. Ceux de l’Ange-Gabriel ont entonné Dans la joie et Siyahamba, une chanson en langue zouloue.

Quant aux petits de l’école René-Lamoureux, ils avaient un impressionnant programme à offrir au public. Au chapitre musical, ils ont interprété Fête de joie, Trouver dans ma vie ta présence et Marie savais-tu? avec brio. Ils ont également exécuté une chorégraphie dynamique en plus de mettre en scène un spectacle d’ombres chinoises sur le thème de la Nativité.

Bien entendu, qui dit grand rassemblement dit nourriture. Un buffet varié attendait les quelque 300 participants adultes tandis que les enfants se sont fait servir de la pizza, des hot-dogs, du gâteau et autres gâteries. Ce repas avait été rendu possible par la généreuse contribution de paroissiens qui l’avaient cuisiné.

La paroisse de la Sainte-Famille existe depuis 31 ans. Dans son giron, une génération a eu le temps de naître, de grandir, de se marier et d’avoir des enfants avec tout ce que cela comprend comme sacrements et activités communautaires et les beaux souvenirs qui leur sont liés. Voilà donc une paroisse qui fait littéralement partie… de la famille!

PHOTO: Les participants ont apprécié le repas communautaire.