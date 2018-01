Le 17 décembre dernier s’éteignait, à la résidence de soins de longue durée Chartwell Wenleigh, un membre éminent de la communauté francophone de la région de Peel. Âgé de 86 ans au moment de son décès, Léonard Pelletier laissait dans le deuil une parenté nombreuse et un réseau étendu d’amis et d’anciens collègues.

Né en 1931 à Saint-Pamphile, au Québec, M. Pelletier détenait la double citoyenneté et c’est à ce titre qu’il a pu s’engager dans l’armée américaine en 1950, rejoignant un de ses frères déjà sous les drapeaux. C’est au sein de la Première Division des Fusiliers Marins (premier bataillon, premier régiment, compagnie F) qu’il vivra une des expériences les plus marquantes de sa vie : sa participation à la guerre de Corée. Après 14 mois passés sur la péninsule coréenne, alors ballottée entre de brutaux affrontements et de fragiles accalmies, Léonard Pelletier est rapatrié aux États-Unis et quitte l’armée en 1954 avec le grade de sergent-chef.

Ce n’est cependant pas au sud de la frontière que M. Pelletier choisit de faire sa vie. De retour au Canada, deux autres jalons importants devaient marquer de leur empreinte indélébile le parcours de cet homme énergique : son mariage, en 1961, avec Juliette Anctil et une longue carrière en comptabilité. Après 35 ans de loyaux services, Léonard Pelletier quittait l’entreprise MacMillan Bathurst Packaging pour prendre une retraite bien méritée.

C’est à Mississauga, où lui et sa famille avaient élu domicile en 1978, que M. Pelletier s’est distingué par une autre dimension de sa vie : son engagement bénévole. Au sein de la francophonie locale, il a notamment été président du centre communautaire et scolaire Notre Place, trésorier du comité de la paroisse Sainte-Famille et trésorier du Cercle de l’amitié. Son passage dans l’armée l’a aussi conduit à s’impliquer auprès des associations américaine et canadienne de vétérans de la guerre de Corée de même qu’auprès de la Légion royale canadienne.

C’est également à titre de trésorier au sein de l’Association canadienne des vétérans de la Corée que Léonard Pelletier a contribué à promouvoir la construction d’un monument à la mémoire des soldats canadiens morts pendant cette guerre. Inauguré en 1997 au cimetière Meadowvale, à Brampton, le mur du Souvenir se caractérise par des plaques dédiées à chacun des 516 Canadiens décédés au cours du conflit. L’intérêt que M. Pelletier portait à l’histoire militaire l’a aussi conduit à offrir son témoignage dans le cadre du Projet Mémoire, qui compile les récits de vétérans. Ceux qui souhaitent écouter les anecdotes relatées en six minutes par M. Pelletier peuvent visiter le site web www.leprojetmemoire.com.

Léonard Pelletier était un collectionneur d’antiquités, un passionné de photographie et était réputé pour son ardeur au travail. Son service funéraire a eu lieu le 29 décembre en présence d’une délégation de soldats américains venus pour lui témoigner respect.

PHOTO : C’est face au mur du Souvenir que Léonard Pelletier a été inhumé, le 29 décembre dernier, au cimetière Meadowvale.