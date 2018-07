Le 18 juin avait lieu la première assemblée générale de l’Association algérienne du Grand Toronto (AAGT) en présence de 49 personnes dont une trentaine de membres de la communauté algérienne et des représentants d’organismes francophones. Au cours de la soirée, les participants ont fait des suggestions et ont partagé leurs commentaires. « C’est un très grand pas vers l’avant », affirme Housseyn Belaiouer, président de l’AAGT.

La nouvelle association s’est également fait remarquer en recevant le soutien de l’ambassade d’Algérie à Ottawa. « Deux membres se sont déplacés pour l’AGA. L’ambassade a salué l’initiative. En tant que nouvelle association dans la Ville reine, c’est très encourageant », ajoute-t-il.

Dès le lendemain de l’AGA, le conseil d’administration était formé. Housseyn Belaiouer prend les rênes de l’organisme pour un mandat de deux ans, Souhila Benabadji occupe le poste de vice-présidente; Lila Ourari, celui de secrétaire générale; Hocine Boudhar, celui de trésorier; Sofian Fernandes et Fayza Abdallaoui se joignent au conseil d’administration.

Une longue préparation

En arrivant à Toronto l’année dernière, Housseyn Belaiouer, qui travaille à Reflet Salvéo, a eu l’idée de créer une association algérienne. En cherchant sur Facebook, il découvre des évènements organisés par un Algérien, mais pas d’association en tant que telle. Petit à petit, lors de soirées diverses, il rencontre d’autres Algériens vivant dans le Grand Toronto.

C’est ainsi qu’avec six autres membres de la communauté, il se met au travail et, en l’espace de huit mois, élabore les missions et la vision de l’association et conçoit un plan stratégique. « Chaque semaine, nous nous retrouvions pour discuter. C’est vraiment le résultat d’un travail d’équipe », confie Housseyn Belaiouer.

Les instigateurs de l’association se sont donné la mission de « regrouper et servir la communauté algérienne du Grand Toronto » en aidant notamment les Algériens à s’installer dans la région, à se trouver ou se créer un emploi, à promouvoir la vie culturelle et communautaire des Algériens et faciliter les échanges interculturels ainsi que faire entre leur voix auprès des organisations gouvernementales et des entreprises privées.

« Nous avons travaillé très dur pendant ses huit derniers mois », confirme le président.

L’AAGT a déjà son site internet – www.aagt.ca – et est également sur les réseaux sociaux sous le nom « Algerian Association of Greater Toronto », « un nom en anglais qui permet de rejoindre les Algériens qui ne parlent pas français », explique le nouveau président.

La francophonie s’agrandit! Certainement une nouvelle association à suivre.

PHOTO: Le premier conseil d’administration de l’AAGT. De gauche à droite : Sofian Fernandes, Lila Ourari, Housseyn Belaiouer, Souhila Benabadji, Hocine Boudhar et Fayza Abdallaoui.