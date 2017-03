Le jeudi 15 mars a eu lieu à la bibliothèque de la rue Dufferin à Toronto, une activité pour afin de les intéresser à l’univers scientifique et, tout particulièrement, à la chimie.

Cet évènement, organisé en partenariat avec Let’s talk science (Parlons science), avait pour but d’apprendre aux enfants l’importance de la science dans la vie de tous les jours. Ce fut également l’occasion pour les jeunes de s’amuser et de parler de science.

Virginie Coindre, doctorante à l’Université de Toronto explique : « Ils ont découvert la chimie. On leur a expliqué que nous sommes des scientifiques et que nous travaillons à l’université. Peut-être que c’est quelque chose qu’ils aimeraient faire plus tard. »

Un exercice simple à résoudre attendait les enfants. Un des membres de l’équipe bénévole simulait une maladie et ne savait pas quel médicament prendre, les ayant tous mélangés. Les enfants avaient pour tâche de trouver le bon médicament afin qu’elle guérisse. Ils les ont donc testés un par un afin de trouver le bon. À cette occasion, les doctorants bénévoles ont expliqué aux enfants quelques notions de chimie : densité, pH acide, basique ou neutre et production de gaz. Tout un programme!

Tous les enfants étaient très intéressés. Ils se sont pris au jeu et ont fait l’exercice avec intérêt et passion. « Ce qui fut le plus drôle, ce fut au moment où je leur ai demandé ce qu’était pour eux un acide ou une base. Tout de suite, ils ont pensé au citron comme très acide, et ils ont tiré la langue », indique Virginie Coindre.

Les bénévoles ont impliqué les enfants un par un. Ils se sont assurés que tous prenaient du plaisir à faire cet exercice ludique. « C’était facile de communiquer avec eux, ils étaient très impliqués » conclut Mme Coindre.

Photo : Les jeunes ont appris quelques notions de chimie.