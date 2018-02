Les conférences se suivent et ne se ressemblent pas à l’Alliance française. Cette semaine, c’est au tour de la Société d’histoire de Toronto (SHT) de faire une présentation sur « la ceinture fléchée ». L’historienne acadienne et métisse Lisette Mallet en a raconté l’histoire. Au premier abord, la ceinture fléchée est un « simple accessoire utilitaire », confie la présidente de la SHT en introduction. Elle est aujourd’hui beaucoup plus que ça pour ceux qui la portent.

« On parle de ceinture fléchée, ceinture indienne, ceinture métisse et ceinture du voyageur », dévoile Mme Mallet. « Le fléché est une technique de tissage au doigt qui relève du domaine de l’artisanat traditionnel. C’est un savoir-faire textile qui est un complexe entrelacement de fils qui permet la formation de motifs à flèche », ajoute-t-elle.

Son origine fait l’objet de débats houleux et plusieurs nations la revendiquent. Personne ne sait exactement à quelle date a été fabriquée la première ceinture fléchée, mais elle apparaît dans les années 1770. À l’époque, c’était « une composante de l’habillement du Canadien français », confie Mme Mallet. Cela répondait pour eux à un besoin pratique, notamment maintenir le voyageur au chaud ainsi que protéger des hernies et des blessures au dos.

La ceinture fléchée a plusieurs symboles. « Chez les Canadiens français, elle est devenue un symbole important de leur nationalisme et de leur résistance », dit-elle.

Au fil du temps, elle est également devenue le symbole des Métis. C’est à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle que la ceinture fléchée acquiert cette dimension. « Au fur et à mesure que les peuples métis gagnent en affirmation, le port de la ceinture fléchée se fait de plus en plus présent dans les rassemblements et les cérémonies en guise d’appartenance et de fierté », mentionne l’historienne.

Selon Lisette Mallet, il est important de sauvegarder la ceinture fléchée et en voici l’une des raisons : « Le fléché est complexe et demande patience et ténacité. Peu de personnes au Canada maîtrisent cette technique et ont la capacité de la transmettre ».

L’avenir de la ceinture fléchée réside donc dans les mains de passionnés.

Photo : Lisette Mallet montre comment nouer une ceinture fléchée.