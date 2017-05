Entre festival, conférences et expositions, les amateurs du neuvième art seront copieusement servis ce mois-ci.

Après un premier succès à New York en 2016, l’exposition « French Comics Framed » a franchi la frontière et pris ses quartiers à Toronto depuis le 2 mai à la Bibliothèque de référence, une partie en tout cas. Suspendus aux fenêtres, 25 panneaux offrent, jusqu’au 31 mai, un panorama éclectique d’illustrations tirées de bandes dessinées françaises et belges telles Astérix et Obélix de Gosciny et Uderzo, Blake et Mortimer d’Edgar-Pierre Jacobs ou encore Adèle Blanc-sec de Tardi.

Une belle introduction au Festival de la bande dessinée de Toronto qui s’y déroulera le week-end des 13 et 14 mai. Les amateurs pourront durant deux jours rencontrer les illustrateurs et éditeurs de leur BD préférée, assister à des lectures, des ateliers, des entretiens et des tables rondes qui ponctueront une manifestation culturelle à laquelle trois auteurs français ont répondu présent.

La Bordelaise Sandrine Revel vient présenter son nouvel album pour enfants intitulé Hey Jude! (Casterman) qui suit les aventures comiques (et éducatives!) de Julie et de son chien, un cadeau d’anniversaire qui implique des responsabilités et dont il faut prendre soin. La lauréate du prix Artémisia pour Glenn Gould, une vie à contretemps (aux éditions Dargaud) qu’elle consacre au parcours et à la complexité du pianiste virtuose canadien, donnera une conférence sur les héroïnes dans la bande dessinée le 11 mai à l’Alliance française (18 h). On la retrouvera ensuite le 13 mai à la Pilot Tavern (10 h 30) lors d’une table ronde sur la musique dans la BD et le 14 mai au théâtre de la bibliothèque (10 h 30) pour un échange avec le public sur son parcours dans le monde de l’édition française. À ses côtés : Pénélope Bagieu.

Cette jeune dessinatrice parisienne s’est taillé une réputation dans la bande dessinée avec son blogue Ma vie est tout à fait fascinante. Son dernier album, California Dreamin (Gallimard), relate l’enfance de la chanteuse Ellen Cohen, alias « Mama » Cass Elliot, membre du groupe The Mamas and the Papas. Pénélope Bagieu participera aussi à une conférence sur les pièges, les joies et les frustrations de l’autobiographie, ou comment raconter l’histoire d’une autre personne, le 14 mai, toujours à la bibliothèque (13 h 30).

Dans un tout autre style, Marcelino Truong signe Une si jolie petite guerre (Denoël). L’auteur de La Carambole d’or et de Trois samouraïs sans foi ni loi, plonge les lecteurs dans son enfance à Saigon durant la guerre du Viêt-Nam. Une petite histoire dans la grande à travers le regard d’un enfant qui fera l’objet de deux rencontres le 13 mai au High Park Ballroom (11 h) et à la bibliothèque (14 h 45), après une première intervention à l’Alliance française le 11 mai à 19 h 30.

Le festival n’oublie pas non plus la BD québécoise en lui consacrant une conférence sur sa diversité et ses liens qui avec la France, le 13 mai au théâtre de la bibliothèque (16 h). Les enfants auront l’occasion de faire dédicacer leur album Louis parmi les spectres (Éditions La Pastèque), écrit par Fanny Britt et illustré par Isabelle Arsenault. Il s’agit de la deuxième collaboration des talentueuses Montréalaises dont le premier livre, Jane, le renard et moi, s’est vendu à plus de 20 000 exemplaires. Elles animent un atelier de lecture pour les enfants le 14 mai à 14 h 45, également au théâtre de la Bibliothèque de référence.

Heureuses rencontres et bonne lecture! Tout le programme du festival sur http://www.torontocomics.com/whats-happening/programming/

Illustrations : Les univers de Sandrine Revel, Pénélope Bagieu et Marcelino Truong en trois couvertures.