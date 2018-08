L’Exposition nationale canadienne (CNE) reprend ses quartiers à Toronto jusqu’au 3 septembre. Ce grand carrefour des innovations technologiques, de la gastronomie et des loisirs créé il y a voilà 140 ans, attire chaque été près de 1,5 million de visiteurs.

La grande nouveauté en 2018, année du tourisme entre le Canada et la Chine, sera le festival de lanternes, le plus grand du monde, à l’intérieur du centre Enercare. Une cinquantaine d’artistes chinois ont créé d’immenses lanternes formant des personnages insérés dans une histoire féérique autour de la Route de la soie.

Répondant à la même thématique, un marché asiatique artisanal se tiendra le long du Prince’s Boulevard, le dernier week-end de la CNE qui a mis les petits plats dans les grands pour célébrer la gastronomie dans toute sa diversité et sa créativité.

Le célèbre Food Building réserve notamment des surprises aux gourmets en quête de nouveautés et d’excentricité dans leur assiette. Une centaine de restaurants servent les badauds et plusieurs concours mettent en avant le savoir-faire des meilleurs chefs. Citons la East Cost Kitchen Party qui verra s’affronter de talentueux créateurs de cocktail.

Côté musical, des groupes anglophones de pop, de rock et de jazz défileront sur les cinq scènes. Le public francophone aura tout de même droit à quelques miettes de chanson française avec la présence du trio québécois de jazz manouche. Des Sourcils. Mathias Berry, Antoine Angers et Alexis Taillon-Pellerin, qui viennent tout juste de sortir Baignades, leur premier album, se jettent dans le bain de la CNE, du 23 au 27 août au Wine Garden.

Au chapitre des spectacles, Quatro, le tout nouveau show aérien acrobatique et de patinage produit par Mélanie Royer, promet de fusionner l’eau, le feu, le vent et la terre avec de nombreux patineurs, parmi lesquels Vanessa Bauer, une ancienne artiste du Cirque du Soleil.

La gigantesque fête populaire sera marquée par de nombreux autres spectacles pour toute la famille dans les airs avec la parade du Salon international de l’air canadien, sur l’eau avec les acrobaties d’Aquarama, ou sur la terre ferme avec une pléiade d’animations au contact des animaux (chevaux, reptiles, ferme, etc.). Sans compter les incontournables manèges (montagnes russes, téléférique et autres auto-tamponneuses) et expositions qui attendent le public jusqu’au 3 septembre, histoire de finir l’été comme il faut.