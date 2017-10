À l’occasion de la sortie de son dernier album Modern Ruin, l’artiste Kyrie Kristmanson a donné un concert le 13 octobre au théâtre de l’Alliance française. Accompagné du quatuor Voce formé de trois violonistes (Pemi Paul, Emily Redhead, Chloe Chabanole) et du violoncelliste Jean-Christophe Lizotte, la chanteuse originaire d’Ottawa a ravi le public avec sa voix puissante et lyrique.

Kyrie Kristmanson commence à faire de la musique toute jeune. Elle compose et sort deux albums autoproduits. En 2007, elle reçoit une récompense pour le meilleur jeune artiste au Canadian Folk Music Award.

En 2010, l’artiste est invitée à faire la première partie d’Emily Loizeau en France. Suite à cette série de concerts, on lui offre un contrat. Elle décide alors de rester et de s’installer dans la Ville lumière. Elle en profite pour faire des études sur les femmes troubadour des XIIe et XIIIe siècles. « Ce sont les premières femmes compositrices de l’histoire de la musique européenne », confie la jeune chanteuse. Un hommage vibrant à ces femmes qui chantaient l’amour et qui se retrouvent dans ses mélodies et ses textes.

Le rideau s’ouvre sur une scène enchanteresse digne d’une pièce de théâtre. En première partie, le groupe Against the Grain Theater qui offre au public un spectacle drôle avec des performances de Mary-Dora Bloch-Hansen et du baryton Adam Harris. Entrecoupée de danses et de chants, la performance des deux artistes est fantasque et fascinante.

Quelques minutes plus tard, Kyrie Kristmanson, toute vêtue de noir fait son apparition. Elle avoue que c’est la première fois qu’elle joue avec eux, ce qui ne se voit pas du tout. Il y a une espèce de complicité entre eux, une écoute naturelle, comme s’ils jouaient ensemble depuis des années.

Pendant une petite heure, le public est envoûté par sa voix lyrique et habité par sa sensualité, ses textes poétiques en anglais et en français, et ce mélange de musique classique et folk. Un son atypique qui fonctionne à merveille. Selon les commentaires du public, Kyrie Kristmanson a transporté les spectateurs par ses mélodies et ses mots. Un voyage hors du temps dans un univers féérique entre Moyen-Âge et temps modernes.