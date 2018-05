Julie Kim est passionnée depuis toujours par la musique. Membre du groupe Les Chiclettes, l’artiste d’origine québécoise a fait le lancement de son premier album solo le mardi 8 mai au bar The Painted Lady sur l’avenue Ossington.

Arrivée à Toronto, au début des années 2000, Julie Kim rêvait de faire une carrière solo dans la musique. « Quand je suis partie de Montréal, c’était pour avoir une carrière solo, mais j’ai eu des enfants. Cela a ralenti le tout », confie-t-elle.

En 2001, elle sort un EP en anglais. Quelques années plus tard, elle va à un « open mic » de musique francophone. « J’ai été rencontré Nathalie (Nadon) qui m’a proposé de devenir membre des Chiclettes. Ça faisait deux ans que je n’avais pas fait de musique, donc entre être dans un groupe et ne rien faire, le choix était vite fait », ajoute-t-elle.

Une chose manquait pourtant à Julie Kim : une carrière solo. C’est maintenant chose faite. Grâce à une campagne de sociofinancement et grâce au Conseil des arts de l’Ontario, l’artiste a pu réaliser ce projet. « J’ai un poids d’enlever sur les épaules. Ça fait plusieurs années que je voulais sortir un album et je suis très heureuse que ça se soit concrétisé », souligne la chanteuse.

Son premier album s’intitule Portrait. « C’est un portrait de moi. Les chansons me décrivent bien. Portrait, ça se disait bien en anglais aussi », glisse-t-elle.

L’album aux influences soul et R&B est constitué de neuf chansons et est entièrement en français. C’était une volonté de l’artiste : « En voyant Ben l’oncle soul qui chante en français, il a comme ouvert une porte, en disant que c’est possible de chanter de la soul dans cette langue. De plus, le public francophone me connaît par l’entremise des Chiclettes ».

La musique de toutes les chansons a été composée par Julie Kim qui a également écrit la chanson bonus de l’album. « Moi, je compose. Je reconnais mes forces et mes faiblesses. Pour être à la hauteur d’écrire mes chansons, il me faudrait encore beaucoup d’ateliers », poursuit-elle.

La chanteuse s’est alors entourée de paroliers talentueux : Janie Renée Myner et Éric Dubeau. « Nous avons été faire une retraite dans les Laurentides. Il y avait plusieurs auteurs avec moi. Nos échanges ont été très fructueux », indique Julie Kim.

D’un point de vue marketing, l’album est très qualitatif. La pochette est sublime et met en valeur la crinière de feu de l’artiste. « C’est une amie qui a fait le design, dit-elle. Elle savait où elle voulait aller et je suis très contente. »

Le lancement de l’album fut très réussi. La voix de Julie Kim envoûte le public qui en redemande. La chanteuse est à l’aise sur scène. Elle est drôle et sait mettre de l’ambiance. Avec un pantalon en cuir noir, un bustier noir et des bottines dorées, l’artiste a tout d’une vedette. Le look est super, le public accroche. C’est le début d’une belle carrière solo!